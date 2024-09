EN TIFF alza el máximo galardón

Tras varios días de funciones y lanzamientos que dieron mucho de qué hablar, el Festival Internacional de Cine de Toronto llegó a su fin ayer domingo, donde “The Life of Chuck” se llevó uno de los máximo premios.

El filme, protagonizado por Tom Hiddleston y dirigido por Mike Flanagan, se alzó con el prestigiado Premio del Público, conocido por predecir con gran éxito a las próximas ganadoras del Óscar por Mejor Película.

En años anteriores, cintas triunfadoras como “Green Book” y “Nomadland” se llevaron ambos premios en el mismo año. En 2023, en Toronto ganó “American Fiction”, mientras que en 2022 lo hizo “Los Fabelman”. Ambas cintas compitieron por Mejor Película en los Óscar.

“The Life of Chuck” adapta la novela homónima de Stephen King, de 2020, y presenta una historia apocalíptica sobre un hombre común llamado Charles Krantz.

De acuerdo con Deadline, la cinta se divide en tres capítulos distintos que se desarrollan en orden cronológico inverso. Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan y Jacob Tremblay coprotagonizan el filme.

De acuerdo con los críticos, esta película se alínea más al tipo de historias esperanzadoras de King al estilo de “Sueño de Fuga” o “Cuenta Conmigo”, en lugar de los relatos de terror a los que nos tiene acostumbrados.

“The Life of Chuck” le ganó en Toronto el Premio del Público a otra favorita de la temporada de festivales, Emilia Pérez, de Jacques Audiard, protagonizada por Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Selena Gómez. Otro finalista a destacar fue Anora, de Sean Baker.

Mientras, el thriller de terror corporal “The Substance”, protagonizado por Demi Moore, se llevó el Premio del Público de la sección “Midnight Madness”; Mejor Documental fue para “The Tragically Hip: No Dress Rehearsal”.

LISTA DE GANADORES

Premio del Público

“The Life of Chuck”

Premio del Público a Documental

“The Tragically Hip: No Dress Rehearsal”

Premio del Público Midnight Madness

“The Substance”

Plataforma de Competencia

They Will Be Dust”

Mejor Filme Canadiense

“Shepherds”

Mejor Cortometraje Internacionalv

“Deck 5B”

Mejor Cortometraje Canadiense

“Are You Scared to Be Yourself Because You Think That You Might Fail?”

Premio del Jurado FIPRESCI

“Mother, Mother”.