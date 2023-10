Alicia Villarreal estrena disco

La Güerita Consentida está de regreso al ámbito musical y a los escenarios con nueva gira por Estados Unidos. Gracias a Representaciones Apodaca, EL MAÑANA DE REYNOSA pudo contactar a Alicia Villarreal vía Internet, quien nos concedió una amplia entrevista sobre lo que viene para su carrera este cierre del 2023.

Respecto al estreno de su nuevo disco ´Donde todo comenzó´, donde la mayoría de las composiciones son propias, dijo: "En unos días el público ya podrá escuchar el nuevo sencillo y estoy muy emocionada por eso; es un disco de música ranchera producido, dirigido y escrito por mí; es mi primer disco como cantautora".

Además, explicó que estará acompañada por el mariachi más influyente de México, El Mariachi Gama Mil, de don Chucho Gama ´A quien tengo un gran aprecio, fue un honor trabajar a su lado".

Respecto a los compositores que participan en este material discográfico indicó: "Es la primera vez que tengo la oportunidad de producirme mi disco y ser cantautora del mismo; en el álbum hago un homenaje con mucho amor y respeto al maestro don Rubén Fuentes, porque gracias a él, a sus consejos y su cariño pude lograr este disco yo sola, donde incluí dos canciones por unas anécdotas que él me platicó que vivió con Pedro Infante y José Alfredo Jiménez.

EN DOS VOLÚMENES

Así mismo, comentó: El disco "Donde todo comenzó" tiene dos tomos, pues era imposible sacar 20 canciones, así que se realizará en dos volúmenes: el primero con ocho temas inéditos escritos por mí, al igual que los arreglos musicales, más dos temas en homenaje al maestro Rubén Fuentes y el segundo álbum estará integrado por 10 temas inéditos, también de mi autoría y todo bajo mi dirección".

Alicia mencionó que esta producción no cuenta con colaboraciones musicales, pero tiene planeado realizar un disco en vivo, donde piensa invitar a algunas de sus cantantes favoritas de la música mexicana, pero eso más adelante.

También nos adelantó algunos títulos de los temas que integran su material, y son: "Mejor que tú", "Ojo por ojo", "Hombre de Honor", por mencionar algunos.

Respecto a la dedicatoria de los temas explicó: "Este disco tiene muchos matices, hay para todo, de despecho, de amor, de dolor y obviamente para bailar unas melodías muy alegres".

VIENE A MCALLEN

Actualmente, Alicia Villarreal se encuentra de gira tanto en México como en Estados Unidos, así que está muy emocionada de reencontrarse con su público y comentó: "Este 3 de noviembre estaré en Tampico, el 4 de noviembre en McAllen Performing Arts Center y el 24 de noviembre estaré en el auditorio Telmex de Guadalajara; ahí arrancamos la nueva gira que contará aproximadamente de 60 ciudades".

¿Que espera tu público de este próximo concierto en McAllen?: "Es un show que no hemos presentado en McAllen, llevamos mariachi y mi grupo norteño para hacer un recorrido por toda mi trayectoria; el público siempre es la prioridad y sé que la vamos a pasar genial. Están todos invitados, no se lo pueden perder".

SU HIJA, A LA CANTADA

Al hablar de su hija que esta incursionando en la música comentó: "Me da mucho orgullo y me emociona cuando me acompaña en el escenario; recreo esos momentos cuando estaba pequeña y subía a cantar conmigo corriendo con sus chonguitos... ¡y hoy es toda una mujer!"

¿Cuál ha sido tu mayor consejo musical para Melenie?: "Que siempre respete al público, que sea ella misma arriba del escenario o abajo... que escriba sus canciones, que haga su historia y que jamás se deje de nadie; primero es ella y después ella, esta industria es fría, es dura y es de mayoría de hombres".