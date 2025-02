Alicia Villarreal ¡Alza la voz!

La señal de auxilio por presunta violencia doméstica que Alicia Villarreal emitió durante su más reciente concierto en Zitácuaro, Michoacán, desató una ola de apoyo de sus fanáticos y colegas, luego de que también se informara que había presentado una denuncia formal contra su aún esposo, Cruz Martínez.

La cantante acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León el 16 de febrero para interponer la querella, que fue ratificada tres días después.

A pesar de la difícil situación, Alicia sigue alzando la voz. Ahora, a través de un comunicado oficial, la intérprete de "Insensible a ti" expresó su compromiso de buscar justicia y destacó la importancia de que su experiencia sirviera de ejemplo: "Para todas aquellas personas que atraviesan circunstancias de violencia a #vencerelsilencio y denunciar, con la seguridad de que no están solas".

En el mensaje, publicado en Instagram, agradeció las muestras de solidaridad y explicó que, debido a la denuncia en curso, no podrá hacer más declaraciones hasta que las autoridades lo permitan. "Agradecemos su comprensión y respeto hacia este procedimiento", concluyó.

El esposo de Alicia Villarreal está siendo asesorado por un equipo legal tras las acusaciones en su contra. En un mensaje enviado a la periodista Addis Tuñón, se calificó la situación como una "evidente difamación".

El mensaje, leído en el programa "De Primera Mano" el jueves anterior, dice lo siguiente: "Es inaceptable que se utilice una plataforma de influencia y alcance mediático para promover una campaña basada en controversia, en mentira total, sin considerar la responsabilidad ética de tener una voz pública. El abuso de este poder, sin medir las consecuencias ni el impacto en terceros, incluidos los hijos en común, es un acto irresponsable, reprobable."

Se espera que el equipo legal del integrante de Kumbia Kings tome medidas una vez que el cantante sea notificado.

Arturo Carmona, exesposo de la cantante Alicia Villarreal, dio su opinión sobre el problema legal que enfrenta la madre de su hija Melenie y su aún esposo Cruz Martínez, quien es amigo y socio y está acusado de violencia familiar por, supuestamente, haber golpeado a la intérprete de "Te quedó grande la yegua". "Es evidente que quien no vive los hechos no sabe la gravedad ni la magnitud de los mismos. Por eso nadie puede opinar ni juzgar y mucho menos decir que quienes estamos dentro no hacemos nada sólo por no mostrar públicamente las acciones de apoyo", se lee. "Es un tema sumamente delicado que no se puede comentar a la ligera; espero entiendan y comprendan, puesto que ustedes como nosotros merecemos respeto, y gracias siempre por sus muestras de apoyo, comprensión e interés, así como el cariño incondicional que han brindado a mi familia y a un servidor", expresó.

