A Adame le gustan los ´trans´

Ciudad de México

Durante su estancia en "La casa de los famosos 4", Alfredo Adame volvió a hablar mal de su expareja, Magaly Chávez, asegurando que se encontró que la modelo y actriz "tiene premio", al referirse que es transexual.

"La última novia me salió con garrote", aseveró el actor.

Magaly no se quedó callada y aprovechó un espacio en el programa "Chismorreo" para aclarar que nunca tuvo relaciones con él pues su supuesto romance sólo era un trato publicitario, aunque sí reveló algunos secretos del exgalán.

Chávez dijo conocer información de la vida íntima de Adame, pues algunas personas allegadas a él se las han confiado. "Hay cosas que me han contado compañeros y amigos muy cercanos a él, que le gustan los transexuales... Que le gusta contratar a chicas así, no me espanto, de ninguna manera. Viene de fuentes muy cercanas, amigos de él, compañeros de él", indicó la exparticipante de "Enamorándonos".