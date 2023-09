Alfonso Cuarón podría dirigir "Avengers"

Ciudad de México

El cineasta mexicano, Alfonso Cuarón, podría ser el encargado de dirigir la nueva cinta de superhéroes "Avengers: secret wars", la cual marcaría el final de esta franquicia del Universo Cinemático de Marvel (MCU) tras la cuarta entrega de esta franquicia que se lanzó en el 2019.

Los creativos detrás de esta secuela están analizando la mejor opción, y entre los candidatos suena fuerte el nombre del mexicano ganador del Oscar.

Aunque no hay nada confirmado hasta el momento, de acuerdo con el periodista Daniel Ritchman, gente cercana a la producción está muy interesada en sumar a esta exitosa franquicia al creador de "Roma": "¿Saben a quién escuché que quieren para dirigir Secrets wars? A Alfonso Cuarón (´Gravedad´, ´Niños del hombre´)", escribió en la red social X, antes Twitter.

Sin embargo, Cuarón no es el único que tendrían en la mira; según el crítico de cine, Jeff Sneider, en un capítulo de su podcast "The Hot Mic", señaló que el director de la nueva cinta de "The Avengers" sería alguien que ya tiene experiencia en este tipo de tramas.

Así que, además del mexicano, quienes también aspiran a dirigir dicha película son Ryan Coogler, quien hizo "Pantera negra: Wakanda por siempre"; Jon Favreau, de "Iron Man"; Jon Watts "Spider-man: sin camino a casa" o bien, Sam Raimi, que estuvo al frente de "Doctor Strange en el multiverso de la locura".

De quedarse con el puesto, ésta no sería la primera vez que Cuarón se enfrenta a los filmes de un universo de fantasía, ya que recordemos que formó parte de "Harry Potter y el prisionero de Azkaban".

El también guionista de 61 años no ha publicado nada al respecto, lo que sí se sabe es que actualmente se encuentra afinando detalles para la miniserie de suspenso psicológico "Disclaimer", que se podría ver este próximo 2024 a través de la plataforma Apple TV, la cual se basa en la novela homónima de Renée Knight.

TRIUNFA EN EL ARIEL CON "BARDO"

Iñárritu se coronó con el Ariel a Mejor Edición por el largometraje "Bardo, falsa crónica de unas cuántas verdades". La película dirigida por el mexicano fue las más premiada de la noche, al ser considerada la mejor en 8 categorías: En dirección, actuación (por el protagónico de Daniel Giménez Cacho), fotografía, sonido, diseño de arte, edición, efectos visuales y vestuario.