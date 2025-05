Alfonso André regresa a Guadalajara con su proyecto solista

En 2011, Alfonso André dio el paso al frente: después de décadas como baterista en agrupaciones como Las Insólitas Imágenes de Aurora, Caifanes, Jaguares y La Barranca, debutó como cantante con Cerro del Aire.

Aunque ya había tenido algunas experiencias cantando, no se había decidido a hacerlo como proyecto propio.

"Tenía muchas ganas de hacer algo con la voz, pero no me animaba. Al mismo tiempo estaba muy ocupado como baterista en todos los proyectos en los que he estado", recordó en entrevista.

Durante su etapa con Jaguares, comenzó a ganar confianza al micrófono interpretando en vivo "Miércoles de Ceniza", una canción de la etapa final de Caifanes.

"Pasaba todas las noches a cantar una canción allá enfrente del escenario, que es 'Miércoles de Ceniza'. Un día Saúl andaba medio mal de la garganta y me dijo: 'Ah, pues cántala tú porque esa canción prácticamente casi toda la parte de la voz sucede sin batería, con una caja de ritmos'. Entonces la pasaba yo a cantar enfrente y fue como mi primer acercamiento a estar en esa posición de delantero y no detrás de la batería, como suelo estar", dijo el músico originario de la Ciudad de México.

Ese primer disco coincidió con el regreso de Caifanes, lo que, según André, hizo que pasara un poco de noche frente al impacto mediático de esa reunión. Aun así, ha buscado mantener vivo su proyecto en solitario, al que regresa cada vez que su agenda lo permite.

"Lo disfruto muchísimo. Creo que he aprendido mucho de producción, de composición, de arreglo, de todo lo que tiene que ver con el hacer del músico a través de este proyecto.

"Cada vez que puedo lo presentó en vivo, aunque no es muy seguido porque gran parte de mi tiempo lo absorbe Caifanes, que también es un proyecto que me apasiona", afirmó.

Aunque hoy se siente más cómodo que al inicio, reconoce que su lugar natural sigue siendo la batería.

"Prefiero estar atrás de los platillos y los tambores que ahí enfrente del escenario. Creo que tengo más personalidad de baterista que frontman o cantante. Pero es algo que también disfruto hacer mucho".

El próximo 11 de mayo, Alfonso André volverá a Guadalajara con su proyecto como solista para ofrecer un concierto en el Anexo Independencia. Estará acompañado por músicos que han sido clave en la evolución de esta etapa: Federico Fong en el bajo, Chema Arreola en la batería, Javier Calderón y Lari Ruiz Velasco en las guitarras.

"Funcionamos más como una banda que como un proyecto solista. Todos aportan ideas. Es un trabajo muy de equipo, aunque lleve mi nombre", explicó André.

En el repertorio estarán presentes temas de Cerro del Aire y Mar Rojo -su segundo disco, publicado en 2018-, así como algunos sencillos compuestos durante la pandemia, como "Rezo", cuyo videoclip incluye la participación de varios bateristas del rock nacional.

La visita a Guadalajara tiene un significado particular. Fue la primera Ciudad que visitó fuera del entonces Distrito Federal con Las Insólitas Imágenes de Aurora, a mediados de los ochenta.

"Nos fuimos en tren, todavía existía el de pasajeros. Tocamos en una librería que se llamaba La Puerta y nos recibieron con los brazos abiertos. Después de ese concierto nos invitaron a tocar en una galería y nos quedamos una semana más. Desde entonces, Guadalajara ha sido como una segunda casa".

El músico también mencionó que próximamente lanzará una canción inédita titulada "Vela", que se encuentra en la fase final de producción.

Asiste

¿Qué? Concierto de Alfonso André

¿Cuándo? 11 de mayo

¿Dónde? Anexo Independencia (Epigmenio Gonzalez 54, Mexicaltzingo)

¿Cuánto? 500 pesos preventa general / 600 el día del evento /$750 acceso general + M&G. Boletos disponibles en roomers.mx.