Actrices deslumbran en la alfombra roja de los Globos de Oro

Por: El Universal

Enero 05, 2025 - 07:26 p.m.

Este domingo 5 de enero se celebra la 82ª edición de los Globos de Oro en el Hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles, California. La ceremonia, que marca el inicio de la temporada de premios, precede a los codiciados premios Oscar 2025.

Antes de que se den a conocer los galardonados de cine y televisión, las celebridades hicieron su esperado paso por la alfombra roja, donde se pudo ver a grandes nombres como Demi Moore, Dwayne Johnson "La Roca", Andrew Garfield y Vin Diesel.

También estuvo presente Karla Sofía Gascón, una de las actrices más destacadas del momento gracias a su interpretación en "Emilia Pérez", película que lidera las nominaciones con diez menciones, incluida la de Mejor Actriz en Comedia o Musical.

Una de las primeras en llegar fue Zoë Saldaña, quien lució un diseño creado por uno de los productores de "Emilia Pérez". La actriz llegó sonriente y feliz por su primera nominación en estos premios: "Tengo mucha gratitud, ahora más que nunca me siento convencida de que amo lo que hago", declaró. Asimismo, se dijo orgullosa porque la industria esté dando espacio para contar historias entrañables sobre mujeres: "Definitivamente contamos historias sobre nosotras mismas y nos apoyamos entre nosotras".

Por su parte, Cooper Koch, quien dio vida a Erik Menendez en la serie de Netflix "Monstruo", confesó que tras este polémico papel ya está en búsqueda de su próximo proyecto: "Es importante probarme a mí mismo, quiero hacer algo que me apasione, que signifique algo para mí y quiero encontrar algo especial de lo que me apasione mucho".

Ariana Grande, una de las favoritas de la noche, deslumbró en un vestido de la marca Givenchy, y, ante las cámaras confesó que no esperaba esta nominación: "Este tipo de reconocimiento es uno de los que no esperas. Hay tantas mujeres aquí que me inspiran", dijo, aunque de lo que se negó a hablar fue de sus próximos proyectos.

Karla Sofía Gascón, quien está haciendo historia como la primera actriz trans en ser nominada, afirmó estar en el momento más importante de su carrera, pero también confesó que espera que sea un parteaguas para los miembros de su comunidad: "Estoy feliz de estar aquí, es un momento muy especial, no sólo para mí y no sólo para mi carrera; también significa mucho para mucha gente que necesita representación, respeto y amor en este mundo y estoy aquí por todos ellos".

Demi Moore, protagonista de "La Sustancia", por su parte, habló sobre la importancia de tocar temas tan delicados e importantes como las exigencias que la industria impone a las mujeres: "Las mujeres viven marginación por la edad y solo nosotras podemos cambiar sin importar lo que nos digan los demás", expresó

En el ámbito masculino, Glen Powell, nominado como mejor actor de comedia por "Hit Man", añadió un toque moderno al tradicional esmoquin, luciendo uno de terciopelo sin pajarita. Mientras tanto, Monica Barbaro apostó por el romanticismo con un vestido de tul color maquillaje con escote palabra de honor y corte princesa.

Otras de las celebridades que desfilaron por la alfombra fueron Cynthia Erivo, Kate Winslet, Margaret Qualley, Zendaya, Dwayne Johnson y la mexicana Eiza González, quien se robó las cámaras.