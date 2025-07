Alexis Ayala desmiente rumor de embarazo de Cinthia Aparicio

A veces los amigos pecan de indiscretos, algo así le pasó a Sergio Mayer en plena conferencia de prensa, cuando hizo una revelación de la vida privada de su amigo Alexis Ayala, ambos estaban reunidos como parte de la invitación que les hizo su camarada Juan Carlos "El Borrego" Nava, quien estrena el podcast "El Rebaño del Borrego".

El nombre de Alexis Ayala suena fuerte para ser habitante de "La casa de los famosos México 3", por lo que en el encuentro con los medios el tema salió a relucir, y sí, el actor que en agosto cumplirá 60, admitió que "se está cambiando de casa".

El comentario causó risas, pues para algunos fue una confirmación de que entrará a una nueva casa, es decir al reality en el que ya están confirmados Facundo y Olivia Collins.

Sergio Mayer y Alexis Ayala no sólo han compartido escenario, como lo fue en el show "Sólo para Mujeres", han sido compañeros de proyectos y sobre todo compañeros de vida, por ello, sorprendió cuando Mayer reveló una noticia: que Alexis Ayala va a ser papá nuevamente.

Alexis se ha casado tres veces: primero con la actriz Karla Álvarez (1994-1995), luego con Fernanda López (2014-2021) y en 2023 contrajo matrimonio con la actriz Cinthia Aparicio, quien es menor que él 28 años.

El momento del anuncio de la nueva paternidad de Alexis fue recibida por aplausos y también por un regaño de Ayala hacia Mayer: "Te dije que no dijeras pend***", expresó, mientras recibía un abrazo.

Ayala ya es papá de Stephanie Ayala, fruto de su relación con Beatriz Zazueta, por lo que este bebé que supuestamente viene en camino sería su segundo hijo, sin embargo, al final del evento, el actor aclaró la supuesta indiscreción de su amigo Mayer.

Negó que fuera verdad dicho embarazo de su esposa Cinthia Aparicio, a quien le hizo una videollamada y ella lo negó; aunque no descartó que esto pudiera ocurrir, eso sí, cuando pase, lo anunciará de una manera especial, y no en una conferencia como ocurrió.

"Es broma, para seguir el juego, el día que sea cierto no lo vamos a decir así, para mí es un sueño, me ilusiona más, ella está enfocada en la carrera, y le digo 'mi amor no te tardes mucho en tomar la decisión porque al rato voy a tener todos las ganas, pero tal vez no toda la energía de subirme a la resbaladilla, pero sí todo el amor y la empatía", expresó.