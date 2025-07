Listo para ganar

D avid Alexis Ayala Padró, mejor conocido como Alexis Ayala, llega a la tercera edición de "La Casa de Los Famosos", que inicia el próximo 27 de julio por el Canal de las Estrellas. Este actor, con 36 años de una exitosa trayectoria, estuvo ayer de visita en Reynosa para arrancar la promoción tras su destape en uno de los realities más polémicos de la televisión mexicana.

PATADA DE LA SUERTE

Alexis mantuvo una rueda de prensa con los medios de comunicación y posteriormente ofreció una entrevista individual a EL MAÑANA DE REYNOSA, gracias a las atenciones brindadas por el gerente y propietario del lugar, Diego Gracia.

El actor y productor, de entrada, se dijo contento y en la rueda de prensa se le informó que ya lleva las de ganar, pues tanto Wendy Guevara como Mario Bezares estuvieron en el restaurant El Huachinango de Reynosa, previo al reality y les dio suerte, pues ambos resultaron triunfadores, así que con su amplia seguridad de que va por el millón de pesos y la patadita de la suerte de Reynosa, Alexis puede ser el próximo triunfador de la "Casa de los Famosos".

Diego Gracia recibió a Alexis Ayala en "El Huachinango" de Reynosa.

SERÁ EL MISMO

Alexis Ayala es actor muy versátil, aunque últimamente es reconocido por sus villanías en telenovelas como:"Amar a muerte", "Si nos dejan", "La historia de Juana", por mencionar algunas; esta ocasión no llegará al reality a dar vida a ningún personaje, será el mismo David Alexis Ayala Padró, de 60 años, el actor, productor y esposo de la también actriz Cinthia Aparicio, quien desde que supo de su participación en LCDFM le ha reiterado el apoyo total a su pareja.

Ayala se dijo contento, honrado y agradecido con la prensa que siempre lo ha apoyado y se dijo listo para sumergirse en una realidad alterna, entre alianzas y discusiones; adelantó que ya está trabajando en esta aventura, en donde ya tiene sus links de apoyo como #El Mister, #Viejo Sabroso y #TeamAlexis

Así mismo comentó que conoce algunos de los inquilinos que ya se destaparon, pero no a todos, pero aseguró que no está en la postura de estudiar perfiles y hacer estrategias, pero sí se dijo que su comportamiento será de acuerdo a como lo hagan los demás.

´NUNCA DIGAS NUNCA´

El actor dijo que alguna vez se negó a este tipo de realities y ahora todo cambia: "La Casa de los Famosos llega en el momento adecuado, alguna vez dije en la vida ´Jamás me verán en algo así´, pero todo ha cambiado la manera en que interactúamos los seres humanos, así que me gusta aprender y ahora estoy aprendiendo mucho de lo que se hace hoy en día, sobre todo en las redes sociales".

Y afirmó que llega a ganar: "Yo entré aquí con la mentalidad de ganador, yo no entré aquí pensando a ver cómo me va, entré para ganar y no es soberbia, estoy convencido de que ganaré y el premio será para mi familia".

Una de las maneras en que se prepara es con su terapeuta de años, pues buscará mantenerse tranquilo, seguro y firme, pues tiene claro que es un show y está dispuesto a generar un buen contenido y pasarla bien; incluso dejó abierta la posibilidad de crear un "Sólo para Mujeres "con sus compañeros y aclaró que se mostrará tal cual es.

RESPETO, ANTE TODO

El villano de telenovelas aseguró que algo que siempre estará delante es el respeto a los demás, y aunque le gusta poner las cosas en orden y trabajar en equipo, también sabe caminar solo, por si no quieren caminar a su paso.

En este reality será transparente: "Van a ver cómo soy, cómo pienso; tengo muchas debilidades, miedos y frustraciones, pero también tengo fortalezas y hago las cosas aunque sea con miedo".

Su debilidad o dificultad a la que se enfrentará dijo: "Mi mecha es corta, me enseñó mi padre: si no entiendes algo, te lo explico; no entiendes, lo vuelo a explicar, ya una tercera ocasión ya es pendejada". Y dejó claro que las afinidades reales no dependen de un cuarto, sino de la empatía y la convivencia.

LA REALIDAD

Vivirá la experiencia de estar expuesto 24/7 sin guion ni personaje; es algo que nunca ha vivido, asegurando estar nervioso, pero muy emocionado de arrancar esta nueva aventura.