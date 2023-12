Señalan a Alex Tienda de acosar a sobrecargo

CIUDAD DE MÉXICO- El influencer Alex Tienda fue señalado en redes sociales de acoso contra una sobrecargo luego de que la distrajo en repetidas ocasiones mientras la joven representaba las instrucciones de seguridad a los pasajeros.

En el video que él mismo compartió en su cuenta oficial de "X", antes conocido como Twitter, el influencer conocido por su contenido sobre viajes, mostró el video donde se ve a la integrante de la tripulación de pie en medio del pasillo con la mascarilla de oxígeno que se utiliza para explicar las medidas de seguridad.

El influencer le ofrece parte de las botanas que le fueron entregadas en un recipiente en repetidas ocasiones. Incluso la sobrecargo que daba las instrucciones en el micrófono de la aeronave.

"Amigos me acabo de enamorar", fue la leyenda con la que Alex Tienda compartió el primero de los videos, mientras que en un segundo escribió "Hoy sí puse atención a las instrucciones de seguridad (creo)".

Dadas las críticas que recibió de usuarios de redes sociales, quienes lo señalaron de acoso contra la sobrecargo, el influencer respondió publicando un extracto de una conversación que aparentemente tuvo con la joven.

En ésta ambos intercambiaron notas de voz. Alex Tienda incluso se burló de aquellos usuarios que lo señalaron de acosar a la joven: "Alex Tienda está impulsando la cultura del acoso en Venezuela, está acabando con nuestros pirulines. Y Alex Tienda es culpable de los retrasos de avión y un poco de vaina, pero la buena noticia es que tú pareces no haberte incomodado por el acoso bueno a menos que me digas que sí y en todo caso te pido una disculpa como todo un caballero. Y en todo caso, te pido una disculpa, como todo un caballero, no fue mi intención acosarte".

La joven respondió al mensaje del influencer indicando que no se incomodó en ningún momento.

Tras la viralización de su video, el influencer Alex Tienda le respondió a los usuarios de redes sociales con una segunda publicación en la que escribió: "Y para todos los sufridores de oficio que ya están haciendo dramas por aquí... Dejen la lloradera, ella y yo nos vamos hoy felices a la playa y ustedes aquí en redes proyectando sus frustraciones. Sean felices y dejen vivir".

Además, publicó un tercer video en su cuenta de redes sociales en el que se le observa parado frente a la joven, quien ya no luce el uniforme de sobrecargo mientras le dice: "La gente está vuelta loca diciendo que te estaba acosando. Que el avión se iba a caer porque no dejé que nadie pusiera atención al procedimiento de seguridad, ¿te pusieron atención o no?",

La joven, quien habría sido identificada como Adriana, dijo que todos pusieron atención y estaban felices: "Todos ustedes allá en casa, no se enojen. Los únicos que pierden son ustedes, porque hacen corajes por nada y ella estaba contenta".

Finalmente, el influencer dijo que iría a recorrer Lecherías, Venezuela, y lo grabaría para compartir con sus seguidores.

Además, en su cuenta de Instagram compartió una fotografía con la tripulación del avión que lo llevó a Venezuela, donde se encontraba la joven por la que fue señalado de acoso.