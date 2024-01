Rosaldo se frustró al no ser elegida por Estrada para sus telenovelas

CIUDAD DE MÉXICO- Alessandra Rosaldo no sólo ha experimentado triunfos en su carrera, pues es la propia cantante que revela que, en diferentes ocasiones, se frustró la oportunidad de formar parte de proyectos que, en su momento, eran muy importantes para ella, como sucedió cuando hizo casting para aparecer en dos de las telenovelas más importantes de Carla Estrada, lo que provocó que llegase a sentir frustración, sin embargo, con los años aprendió que no ser elegida para una producción, no es sinónimo de fracaso.

A pesar de que se ha dado a conocer, principalmente, por ser la voz de Sentidos Opuestos, el exitoso grupo de los noventa, Alessandra también cuenta con una prolífica carrera como actriz, con producciones como "Salomé", "Contigo ni sin ti", "Por ella soy Eva", en su currículum, así como tuvo una importante aparición en la cinta "No se aceptan devoluciones", en la que comparte créditos con su esposo Eugenio Derbez.

Sin embargo, Rosaldo reconoce que, a lo largo de 34 años de carrera, ha atravesado altos y bajos que, por un momento, la hicieron cuestionarse si no estaba dando la talla, cuando productores no se comunicaban tras realizar un casting, pero no sólo ella, pues confesó que hasta Derbez ha obtenido varios "no" por respuesta, como contó a Berenice Ortiz y a otro miembros de la prensa hace unas horas, cuando arribó al aeropuerto de la CDMX.

"Hemos tenido muchos no (Eugenio y yo), afortunadamente hemos tenido éxitos importantes y carreras importantes que nos avalan a ambos, pero claro que hemos recibido muchos no", reconoció.

De hecho, la intérprete de "¿Dónde están?" contó que, desde que comenzó la pandemia, realizó un arduo número de castings, a los que a ninguno fue convocada, pero su madurez le impidió sentirse mal, pues confía en su talento.

"¿Tú sabes cuántas veces he audicionado en los últimos tres años, nada más en los últimos tres? ¡Y no me he quedado en nada!", destacó.

Fue entonces que Alessandra recordó que, en otra época, sí le afectaba mucho no ser convocada a los proyectos en los que deseaba participar. Entre ellos -confesó- los que más le afectaron fueron dos de las telenovelas de Carla Estrada, una de las productoras más importantes de telenovelas de Televisa y que, de hecho, a inicios de diciembre anunció que abandonaría la televisora para emprender nuevos proyectos.

"En su momento, recordarán (hace muchos años), estuve a punto de trabajar con Carla Estrada en dos de sus proyectos de época, dos de los más importantes que hizo, y siempre estaba yo como en la terna, ¿ya sabes? a punto de y no se dio, que por algo eso, por algo pasó y no pasa nada, pero sí recuerdo que en el momento me pudo mucho", aseguró, si embargo, no aclaró si se trató del papel de protagonista.

"No lo tomó personal, llega un momento en la vida que uno ya sabe que no debe tomarlo personal, ya no dejo que la cabeza me diga que no soy suficiente o que no lo hago bien; hay un millón de razones por las cuales puedes no quedarte en un casting y no tiene que ver con tu talento, ya no me lo tomo personal", indicó.

Finalmente, expresó que ha estado pensando en retomar su faceta como actriz, pues ya ha buscando las telenovelas en las que participó en diferentes plataformas de streamming para revivir aquella época; entre los melodramas que le gustaría volver a ver se encuentran "DKDA: Sueños de juventud" y "Amarte en mi pecado".