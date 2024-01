Aleks Syntek se defiende

Ciudad de México

"El mundo está muy enfermo", fueron las palabras que usó Aleks Syntek para defenderse de quienes lo señalaron de haber ejercido "grooming" a su esposa Karen Coronado, luego de que revelara que ambos comenzaron a hablar cuando él tenía 23 años y ella tan sólo 16.

Syntek habló del comienzo de su relación durante el podcast de su cuñada Ingrid Coronado, donde explicó que el inicio de su relación podía explicarse con el tema "Tú necesitas", pues en él narra el momento exacto en el que conoció a Karen y quedó flechado.

EL FLECHAZO

"Estaba yo en el antro de moda, que era el Bulldog. Karen estaba de colada porque no estaba en edad de poder entrar. Yo me estaba pasando una noche aburrida, ya tenía planeado pedir el coche, cuando volteo y veo en una esquina a una güerita bailando sola. ´Es que no puede ser que nadie te vio´", dijo.

Tras estas declaraciones, el cantante fue sumamente criticado por el hecho de haberse acercado a una menor de edad con intenciones románticas y hubo quienes lo tacharon de manipulador y hasta de hipócrita.

Sin embargo, Syntek no se quedó callado y a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) defendió su matrimonio y respondió a todos sus detractores, asegurando que tenían las mentes retorcidas, pues sólo escuchaban y pensaban lo que ellos querían sin ver más allá.

CONSEJO A SUS ´HATERS´

Pese a ello, el también exintegrante de "Chiquilladas" se dijo confiado en que la bondad pesa más que la maldad que existe en el mundo, y les dio un consejo a sus "haters": "El mundo está muy enfermo. Sin embargo, hay más gente buena que mala en la humanidad y al final la bondad y la verdad perseveran. ´busca tu tribu y sé feliz´", escribió.

Pero este mensaje sólo duró unas cuántos minutos disponible, ya que los usuarios comenzaron a criticar sus palabras y llenarlo de comentarios negativos, por lo que tomó la decisión de eliminarlo de su perfil.

UN 2024 ¡MUY OCUPADO!

Actualmente, Syntek se desempeña como coach de "La voz kids, Colombia" y promociona una nueva versión de su canción "Mis impulsos sobre ti", ahora en colaboración con Pepe Aguilar.