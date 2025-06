Defiende su verdad

Alejandro Sanz lanzó un mensaje para defender la verdad por encima de todo, ante la reciente polémica que lo vincula con una supuesta relación "íntima y sexual" con una fan.

A través de su canal de WhatsApp, el intérprete de "Amiga Mía" y "Corazón Partío" agradeció el apoyo de sus fans y rechazó las acusaciones en su contra.

"Nunca les voy a fallar, jamás me voy a doblegar ante abusos y no voy a permitir que nos falten al respeto de manera tan ruin. Somos porque queremos ser, pero nos defendemos todos juntos porque tenemos códigos. Hay quienes se acobardan y quienes siguen adelante, pero no permitiré que nos tomen por ingenuos.

Nosotros sabemos, y no se me ocurre mejor forma de celebrar nuestro día que defendiendo la verdad por encima de todo", escribió.

El cantante, de 56 años, también reconoció sus defectos, pero aseguró que no es un "miserable" y enfatizó que la música es su verdadera dedicación.





AVERGONZADO

"Claro que me da vergüenza si exponen mi privacidad, pero no pienso dar un paso atrás. He pasado por momentos muy difíciles y en esos momentos fui muy vulnerable, pero créanme que eso no me hará dudar ni un instante de lo hermoso que hemos construido. Los quiero, soy de ustedes y no puedo estar más feliz.

No hay ni un segundo de lo nuestro que pueda arruinar la maldad de nadie", agregó.

El mensaje se produce luego de que Ivet Playà ofreció, recientemente, una entrevista al programa español ¡De Viernes!, donde fue cuestionada sobre si habría tenido intereses económicos en la relación luego de que Sanz se habría negado a participar en un negocio familiar que ella le propuso.

"Él me lo ofreció a mí, me ofreció ayuda en los negocios", dijo Playà.

Ivet insistió en que el cantante "Se aprovechó un poco, porque creo que está por encima del bien y del mal", y negó haberlo presionado económicamente. Además, dijo sentirse decepcionada por la forma en la que el artista ha reaccionado públicamente.

"Los ataques sobre negocios y las falsedades han sido una estrategia para desviar la atención de lo que realmente considero importante", declaró.

"Tengo la lengua partida de todo lo que me estoy mordiendo, que espero que se resuelva muy pronto".

REAPARECE LA NOVIA

Reaparece Candela Márquez en Madrid y evitó hablar con los medios a su llegada al aeropuerto y sólo declaró que se encontraba "muy bien". Tampoco hizo comentarios sobre la situación de su pareja ni sobre la posibilidad de que el artista emprenda acciones legales contra Ivet Playà.