"El Potrillo" se habría presentado con copas de más en concierto

Alejandro Fernández no ofreció su mejor concierto la noche de antier en la Arena Ciudad de México, donde se presentó como parte de un evento privado de maquillaje ante un público que deseaba corear sus canciones, pero que ante el aparente estado etílico del cantante, esto no fue posible.

"El Potrillo", uno de los máximos representantes del regional mexicano está dando de qué hablar en las redes donde circulan videos del show que dio anoche, en el que era evidente que no se encontraba en condiciones óptimas para dar un buen espectáculo, tal y como lo suele dar.

El hijo de la leyenda musical de la música mexicana, Vicente Fernández intentó cantar durante su presentación, pero en diversos momentos fue perceptible que tenía sueño y se quedó pasmado por varios segundos en el escenario, mientras el público, desconcertado, grababa el momento con sus celulares.



Critican a Alejandro Fernández por estado inconveniente

Además de que el concierto empezó una hora después de lo pactado, en varios momentos del show "El Potrillo" no cantó, le cedía el turno al público mientras que él cerraba los ojos; Fernández parece quedarse dormido en varios momentos antes de volver a reaccionar y seguir cantando, así lo mostró un video grabado por una asistente y que fue transmitido en el programa "De primera mano".

Alejandro Fernández terminó su presentación con varias butacas vacías, ya que la gente, al darse cuenta que no se encontraba en buenas condiciones, se fue retirando hasta dejar el inmueble casi vacío.

Esta no es la primera vez que Alejandro Fernández ofrece un concierto en estado inconveniente, ha ocurrido antes en palenques; hace poco se viralizó cuando el intérprete se molestó porque el público no estaba cantando, así como cuando en pleno show hizo un comentario no grato sobre familia de Pepe Aguilar.