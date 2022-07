Enfrenta drama como guerrera

En su corta carrera como actriz —porque a ella se le conoce más como presentadora—, la también Nuestra Belleza Latina 2007 se ganó el rol estelar de Mariluz en la telenovela Corazón Guerrero, que se transmite por Las Estrellas.

"No quería quedarme con las ganas de hacer una novela, era algo que estaba en mi lista de cosas que quiero lograr en mi vida y no sabía cuándo se podía dar. Soy sincera, yo pensaba que no se iba a dar", expresó la actriz de 35 años.

"Me imaginaba trabajar en una serie, pero para mí una telenovela siempre fue una ilusión, quería y soñaba con hacerla".

Pero su incursión al mundo del melodrama no fue una historia color de rosa porque las jornadas de trabajo le resultaron extenuantes.