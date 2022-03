Alec Baldwin confía en la justicia

Tengo muchas esperanzas cuando los hechos salgan a la luz. No seremos responsables penalmente, pero ha cambiado mi vida. Quiero decir, estuve involucrado en una situación en la que alguien fue asesinado". Alec Baldwin, Actor

"Desde el inicio, desde el momento en que todo esto sucedió, todos se han replegado... Además de toda la angustia y el sufrimiento, sentimientos horribles que hemos tenido, pareciera que hay dos víctimas y al mismo tiempo, ninguna. Pero la realidad es que hay personas específicas que no están interesadas en saber lo que realmente sucedió", reflexionó el actor en el marco del Festival Internacional de Cine de Boulder (BIFF), en Colorado.

LO CONSIDERAN NEGLIGENTE

"Lo que tienes es a un grupo de litigantes cuya actitud es decir: ´las personas que probablemente parecen negligentes tienen suficiente dinero´. Y las personas que tienen dinero no son negligentes, pero no dejaremos que eso nos impida hacer lo que debemos hacer en términos de litigios", añadió, de forma directa ante una gran audiencia.

Baldwin agregó: "¿Por qué demandar a la gente si no vas a obtener dinero? Eso es lo que están haciendo".

Las demandas se produjeron después de que Hutchins, de 42 años, fuera asesinada en octubre pasado cuando un revólver de utilería con el que Baldwin estaba ensayando durante la filmación en Nuevo México disparó una bala real que la impactó en el pecho. El director Joel Souza, de 48 años, también resultó herido, pero sobrevivió.

Baldwin reiteró su declaración de inocencia durante su estancia en el BIFF, y una vez más culpó a la armera Hannah Gutiérrez-Reed, de 24 años, quien dijo que cargó el antiguo revólver Colt .45 con lo que creía que eran balas falsas.

"Cuando alguien cuyo trabajo es garantizar la seguridad del arma le entrega a otra persona cuyo trabajo era ser la capa secundaria de protección para la seguridad, y se la entrega y tú declaras que esa arma es segura... Esa ha sido mi realidad toda mi vida", dijo la ex estrella de la serie de comedia 30 Rock.

"He confiado en los expertos en seguridad presentes para declarar que el arma es segura, y que me la entreguen así. Nunca tuve un problema. Como actor, no se te permite declarar el arma", explicó Baldwin. "Quiero decir, el chiste es que no quieres que los actores se encarguen del control de seguridad. Ni siquiera saben hacer café, somos tan estúpidos".

Además, Baldwin señaló que tiene "esperanzas" de que la investigación revele hechos de su inocencia y sirva como punto de partida para "modificar las normas de seguridad" en los sets de filmación.