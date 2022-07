Arremete contra TikTok

Sin embargo, no todos han visto con buenos ojos los ocurrentes videos que suelen compartirse en la plataforma, tal es el caso de Alberto Vázquez, quien no sólo arremetió contra el sitio, también contra sus usuarias a quienes tachó de ser poco femeninas, con tal de recibir más likes.

"Hay mujeres que hablan peor que nosotros (los hombres), que un teporocho. Dicen cada cosa por hacerse las simpáticas, por decirlo así, se les quita lo femenino", dijo en entrevista para Sale el Sol.

Aunque dijo que cada quien es libre de hacer y comportarse como quiera, considera a este comportamiento como vulgar: "No crítico, simplemente las veo como vulgares, nada más, pero cada quien es libre de hacer lo que se le da la gana".

Vázquez no se quedó ahí y también opinó sobre la música que se oye actualmente: "No ha evolucionado, se ha acorrientano un poco, no en la melodía... en las letras", dijo.