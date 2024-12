Le diagnostican trombosis ocular

Por: Agencia Reforma

Diciembre 27, 2024 -

La cantante Alaska reveló que tuvo una trombosis que le causa dificultad para ver de un ojo, por lo que están buscando la causa.

"Vamos a ver cómo va evolucionando, a ver si encontramos la causa de dónde viene, diabetes y esas cosas; creo que no tengo nada. Yo creo que ha sido tensión por todo lo que yo he pasado", explicó la cantante.

La intérprete de "A Quien Le Importa" compartió que la recuperación para esta enfermedad es lenta, por lo que usará un parche en el ojo por largo tiempo.

"Cero visión, el trombo sigue ahí y el edema sigue ahí, me están tratando... Me han dicho que no es de un día para otro, que poquito a poquito estas cosas se irán mejorando. Así que creo que tengo parche para rato", declaró.

Su esposo, Mario Vaquerizo, compartió que cuidará a Alaska como ella lo ha cuidado, en las buenas y en las malas.

"Cuido a la mujer como la mujer me ha cuidado a mí, muy bien. Para siempre. En los matrimonios hay momentos buenos y hay momentos menos buenos" afirmó.