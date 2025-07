La mexicana Alana Flores responde a críticas de David Faitelson en evento de boxeo amateur

Alana Flores exhibe a Faitelson tras polémica por La Velada del Año 5

El pasado sábado se llevó a cabo La Velada del Año 5, el evento de box amateur que se convirtió en la transmisión más vista de la plataforma Twitch, generando 9 millones de espectadores alrededor del mundo.

El torneo organizado por Ibai Llanos en Sevilla, España, reunió a 14 streamers y tiktokers para enfrentarse en combates de boxeo que se volvieron tendencia en redes sociales durante el fin de semana.

Entre los combates que causaron sensación entre los internautas fue la pelea de Alana Flores contra Ari Geli, en la cual la mexicana se coronó como campeona, sin embargo el periodista David Faitelson, no compartió la euforia y criticó por medio de X el revuelo en la red por el triunfo de la creadora de contenido.

"Todo un escándalo por una 'streamer' que juega a ser boxeadora ('La Barby' Juárez la destrozaría en 10 segundos) mientras un subcampeonato mundial en clavados, con verdaderos atletas, pasa casi desapercibido", escribió Faitelson.

En una segunda publicación demeritó el triunfo de la creadora de contenido, al compararlos con victorias deportivas de mexicanos: "Una niña de Guadalajara de 14 años llamada Mía Cueva terminó hoy en la séptima posición del trampolín de 1 metro del Mundial de deportes acuáticos en Singapur... ¿Y ustedes me vienen con la historia de una 'chica fresa' que se dice "streamer" y que se disfraza de boxeadora? Ya saben a dónde irse... ¿o les muestro el camino?", dijo.

Las palabras del periodista le ocasionaron decenas de críticas, pues muchos internautas debatieron que la finalidad del deporte es siempre poner el nombre de México en alto, sin importar la disciplina, o si la categoría es profesional o no.

Referente a la polémica creada por los comentarios del periodista, Alana Flores, compartió en redes sociales una captura de pantalla de un chat privado, donde alguien le informó que presuntamente David Faitelson estaba interesado en entrevistarla, hecho que causó la indignación de sus seguidores, después de las duras críticas que lanzó en días pasados.

"Nel, es un niño fresa que se disfraza de periodista"; "No le aceptes una entrevista a quien demerita tu esfuerzo, no le des de comer"; "Va a tratar de humillarte o hace muy incómoda toda la entrevista, no es nada nuevo de ese weyél"; "Si te invitan a una entrevista tu ve, ya sería una entrevista deportiva formal y siento que sería una buena forma de valorar lo que estás haciendo"; "Hazlo, es el mejor periodista de México, será un momento muy único para los amantes de los deportes"; "En el mundo hay mucha gente que opina sin saber todo el sacrificio que tú has hecho, no te contamines de gente tóxica", fueron algunos de los comentarios de los internautas.