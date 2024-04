¡Se pasaron de la raya!

No se queda callado Alan Ritchson.

Alan Ritchson, quien recientemente trabajó en la serie "Reacher", reveló que el fotógrafo Mario Testino lo acosó sexualmente durante una cena al final de un desfile de modas en 2014.

"Él no me quitaba las manos de encima. Todo el tiempo que estuvimos sentados cenando él estuvo tratando de frotarme la entrepierna debajo de la mesa.

Yo estaba como: ´Quítame las manos de encima, amigo. Viví esa vida con gente como tú, en la que sientes que puedes tener a cualquiera. No soy un objeto para ti. Ya he superado eso, amigo´. Pero eso le entretuvo, pensó que era lo más divertido", contó Ritchson, quien en ese momento estaba en promoción de la cinta "Los Juegos del Hambre: En Llamas".

El actor había atendido una invitación de Donatella Versace para asistir a la presentación de la pasarela del Atelier Versace como parte de la Semana de la Moda de París de Alta Costura, entre los que se encontraban Lady Gaga y el diseñador Riccardo Tisci.

"Estaba tratando de disfrutar las conversaciones con los creadores del juego de la industria de la moda y él no me dejaba en paz. Terminé saliendo temprano, pero él llamó a mi habitación del hotel esa misma noche y me rogó que fuera".

Dijo: ´Nunca busqué en Google a alguien inmediatamente después de conocerlo. ¿Qué me has hecho? Mi coche está delante´. "Luego dijo que amaba a los hombres varoniles porque ´golpean más fuerte´. Estaba decepcionado porque no había ido a su casa", aseguró el actor.

Ese año, Testino había hecho las fotos para portadas de Vogue con Beyoncé y Amanda Seyfried, un reportaje con Justin Bieber y Kendall Jenner, y una portada de Vanity Fair con Taylor Swift, y no dudó en ofrecerle una sesión a Ritchson a cambio de sexo.

"Pensé: ´Me importa una mierda la portada de Vogue ´. Me importa una mierda cualquier oportunidad que quieras presentarme frente a mí", dijo a The Hollywood Reporter.

Esta acusación se une a la de una quincena de modelos contra Testino en 2023, quienes lo señalan de conducta sexual inapropiada, junto a Bruce Weber.