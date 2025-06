Dijo no a Han Solo

Al Pacino recordó cuando le ofrecieron “una fortuna” para interpretar a Han Solo en la primera película de Star Wars, en los años 70, propuesta que rechazó porque aparentemente no le entendió al guión.

En una charla reciente con Entertainment Weekly, el protagonista de cintas como Tarde de Perros, Fuego Contra Fuego y Serpico, señaló que la oferta para unirse a La Guerra de las Galaxias le llegó justo después de salir en el segundo filme de El Padrino.

ENTRE GRANDES

El histrión, de 85 años, habló también sobre su relación con la generación de cineastas revolucionarios de la década, entre ellos Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Brian De Palma, Martin Scorsese y el creador de Star Wars, George Lucas.

“Eran verdaderos idealistas que llegaron a los 70 con grandes películas por todo el mundo. Me encantaba su trabajo, pero estaba haciendo una obra en Broadway en ese momento, y me dieron este guion (de Star Wars), y pensé: ‘No lo entiendo’. Pensé que estaba fuera de onda’”, recordó Pacino.

El papel propuesta era el del mítico piloto espacial Han Solo, rol que finalmente recayó en Harrison Ford y que eventualmente lo catapultó al estrellato mundial.

REGALO EL PERSONAJE

“Vi esto y se lo envié a Charlie Loughton, mi amigo y mentor. Le pregunté: ‘¿Qué opinas de esto?’. Era bastante sabio y me respondió: ‘No lo entiendo, Al. No sé. No lo entiendo’. Le dije: ‘Bueno, yo tampoco; ¿qué vamos a hacer?’”, rememoró el actor.

“Me ofrecieron una fortuna, pero no sabía qué hacer. No puede interpretar algo si no hablo el idioma. “Dije: ‘Creo que estoy de humor para regalarle una carrera a Harrison Ford’”, añadió, en tono de broma.

Actualmente, Pacino se encuentra promoviendo The Ritual, una película de terror sobre exorcismos, también protagonizada por Dan Stevens, de Downton Abbey.