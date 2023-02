Luce al natural

Lucero hizo una confesión en redes: le teme a los criticones , por eso no publicó una selfie sin maquillaje ni filtros, sólo la posteó en sus estados. La cantante, que este 2023 cumplirá 53 años, presume con orgullo su rostro al natural .

Ciudad de México

Aunque Lucero no se atrevió a publicar su foto al natural, en redes circuló la instantánea en la que luce sin maquillaje y sin filtros: "Buenas noches, con pelo castaño y sin pintar y sin filtro y así ... confieso que no me atreví a postearla en fijo, por aquello de los criticones", escribió.

Sus fans no tardaron en reaccionar y aplaudir el que sea auténtica, además halagaron lo bella que luce, a pesar del paso del tiempo.