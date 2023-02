Danna Paola invita a niña con su mamá desaparecida al escenario

La artista de inmediato envió un mensaje desde el escenario para manifestarse sobre la situación que viven muchas familias en México.

"Se me hizo un hueco en el estómago. Ya basta ni una más desaparecida, nadie piensa en las infancias que se quedan sin mamá", "Yo me pondría a llorar en el escenario. Ni podría hablar y más aún porque la Niña en su inocencia (y por el evento obvio) se le ve sonriendo como si nada. Ay no. Ojalá aparezca" fueron algunos de los comentarios que usuarios en redes sociales emitieron ante la situación.