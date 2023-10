Michelle Salas y Danilo Díaz ¡Al descubierto!

Ciudad de México

Un programa español obtuvo imágenes exclusivas de la presencia de Luis Miguel en la boda de su hija Michelle Salas, quien contrajo nupcias con el empresario venezolano Danilo Díaz Granados este fin de semana, en las que se puede apreciar a "El Sol de México" sonriendo en compañía de su novia Paloma Cuevas, quienes presenciaron la ceremonia muy cerca del sitio donde se encontraban la mamá de la novia, Stephanie Salas y su actual pareja, el actor Humberto Zurita.

Las fotografías salieron a la luz pública durante la emisión de ayer de "Y ahora Sonsoles", un programa español conducido por la periodista Sonsoles Onega, pues las cámaras del programa se las ingeniaron para capturar algunos momentos de la celebración en búsqueda de captar las primeras imágenes de Luis Miguel, pues a pesar de que Salas vendió la exclusiva a la revista "Vogue", hasta el momento la editorial de modas no ha compartido ninguna instantánea en la que aparezca el cantante de 53 años.

EL ÚLTIMO EN LLEGAR

"El Sol" aparece sonriente a lado de la diseñadora española Paloma Cuevas y con un semblante lleno de pasividad, sin embargo, el medio español asegura que el intérprete de "Cuando calienta el sol" fue uno de los últimos invitados en arribar a la hacienda italiana "Il Borro", donde se llevó a cabo la boda, pero esto no impidió que él y su pareja fueran privilegiados con presenciar la boda desde uno de los mejores ángulos, sólo a una fila de donde se encontraban Stephanie y Humberto.

"Y ahora Sonsoles" no sólo obtuvo imágenes de "Mickey" presenciando uno de los momentos más dichosos en la vida de su primogénita, sino que también captó la poca distancia que existió entre Stephanie y el "Sol", quienes no sostienen la mejor de las relaciones debido a que al cantante le costó décadas reconocer públicamente que Michelle era hija suya, sin embargo, en la ceremonia no se notó ningún tipo de fricción, ya que ambos lucían muy sonrientes.

TODO CORDIAL

También hay una fotografía de Paloma Cuevas abrazando a Michelle, a poco de que los recién casados se dieran el primer beso con el que sellaron su unión matrimonial.

De acuerdo con la periodista Beatriz Cortázar, que también preside este programa, contó que se trató de una ceremonia religiosa donde hubo la presencia de más de un sacerdote. Además, contó que Luis Miguel y Paloma Cuevas llegaron a Italia desde destinos distintos; "el Sol" aterrizó desde Estados Unidos, en donde está ofreciendo conciertos actualmente, y la diseñadora llegó proveniente de Madrid.