Critica al Dalái Lama

Y aunque el gesto que el Dalái Lama realizó durante un evento de la fundación M3M puede ser considerado como una práctica "de gratitud y confianza", conforme a la cultura del país, lo cierto es que desató una ola de comentarios negativos en internet.

Cardi B dijo: "Este mundo está lleno de depredadores. Se aprovechan de los inocentes. Los más ignorantes, nuestros hijos", expresó la rapera a propósito de la importancia de no pasar por alto los abusos contra menores.

Cardi B calificó al Dalái Lama como "depredador" y aseguró que ningún menor está exento de ser atacado. "Los depredadores pueden ser nuestros vecinos, nuestros maestros de escuela, incluso, personas con dinero, poder y de nuestras iglesias", agregó.

Por otra parte, la cantante recomendó a los padres y madres hablar con los hijos sobre la importancia de poner límites desde temprana edad y así puedan aprender "lo que no deben permitir que las personas les hagan".

Ante esto, respondió:

"Sé exactamente a lo que me refiero desde el momento en que empiezas a enseñar a tus hijos a ir al baño, debes decirles NO DEJES que nadie toque tus partes íntimas, que entres al baño contigo y que no les guardes ningún secreto", explicó a sus 29 millones de followers.