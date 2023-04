Abierta al amor

Ciudad de México

En ese entonces, Galilea confesó que la pandemia trajo conflictos a su relación de pareja que ni ella ni el padre de su hijo supieron sortear, por lo que, de mutuo acuerdo, solicitaron un divorcio voluntario.

NO BUSCA PAREJA

A poco más de un mes de este anuncio, la presentadora de "Hoy" abrió su corazón ante los medios y aseguró que, aunque por el momento no está buscando una pareja, tampoco se encuentra cerrada a la idea de volver a enamorarse y rehacer su vida.

En un reciente encuentro con la prensa, Montijo aclaró que, a pesar de esta experiencia, se sigue considerando una fiel creyente del amor y aunque por ahora está enfocada en otras cosas, no le ha cerrado la puerta a cupido: "Yo soy una loca enamorada y creyente del amor, siempre voy a creer en el amor. Me parece muy pronto decirte que me encantaría volver a casarme, no sé, en este momento ni me pasa por la mente", dijo.

SU PRIORIDAD, MATEO

"Lo que yo siempre quise y pedí fue un gran papá para mi hijo, eso es lo que es. Fer es el mejor papá del mundo, el mejor exmarido. Tenemos unos hijos, porque así considero a los otros dos como míos; tenemos hijos que cuidar para toda la vida y eso es lo más importante." Galilea Montijo, Actriz y conductora

La también actriz dejó claro que por el momento su prioridad es su hijo Mateo, sin embargo, también pidió a la gente que no se sorprenda si algún día la ven acompañada de un amigo, pues tiene todo el derecho del mundo de salir y conocer gente nueva: "Probablemente el día de mañana me vean cenando con alguien, ¿por qué no?, no lo veo malo. No es que ande buscando, pero conforme vamos creciendo y madurando ya lo dejo a un lado, estoy en otra etapa de mi vida", agregó.

Galilea también habló sobre su exmarido, a quien considera el mejor de los padres y la mejor de las exparejas, incluso, fue tajante al explicar que la relación que ahora lleven estará basada en el respeto y el cariño, esto por el bienestar de su hijo.