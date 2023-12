¿Venganza de Aislinn?

A pesar de que, antes de que surgieran las especulaciones, Mauricio Ochmann aseguró que su ruptura con Paulina Burrola se había dado en buenos términos, la mañana de este miércoles se dio a conocer la versión que Aislinn Derbez habría sido el detonante que llevó a la pareja a separarse, debido a que supuestamente, la ex del actor no estaba de acuerdo con la relación tan cercana que el famoso sigue sosteniendo con su exesposa.

RUPTURA

Fue hace unos días cuando Ochmann confirmó a la prensa que, luego de más de dos años de noviazgo, su relación con la modelo Paulina Burrola había llegado a su fin y aunque no dio detalles de cuáles habían sido los motivos que los llevaron a tomar esta decisión, destacó que guarda un gran cariño por la joven con quien, apenas hace unos meses, emprendió un viaje por Europa para celebrar que la vida los había reunido.

"Paulina y yo ya no estamos juntos porque así pasa, las relaciones se terminan y nada, le deseo lo mejor y la quiero muchísimo y pues ya", precisó.

En esas mismas declaraciones, se dijo soltero, pero no solo, pues destacó que a pesar de no tener una pareja en la actualidad, contaba con la compañía de su familia, conformada por sus dos hijas; Lorenza y Kailani, así como por sus exesposas, María José del Valle y Aislinn Derbez.

"Estoy muy contento con mis hijas y con las mamás de mis hijas y mi familia...", destacó.

En ese momento, sus declaraciones no causaron ningún revuelo ni sorpresa, pues no es una novedad que el actor de 46 años sostiene una excelente relación con sus exparejas, ya que con los años ha destacado que lo más importante para él, es el bienestar de sus hijas, por lo que procura que puedan presenciar un trato armónico entre todos los integrantes de la familia.

Sin embargo, "TV Notas" publicó una historia en la que sugiere que Aislinn habría sido la causa mayor de la ruptura, pues la revista indica que una fuente cercana a la Paulina y Mauricio les reveló los presuntos motivos de la ruptura.

De acuerdo con la información de la revista, Burrola nunca habría estado del todo de acuerdo con la comunicación tan constante entre el actor y Aislinn, pero en las últimas fechas ese descontento aumentó, debido a que aparentemente la modelo no comprendía la razón de la actriz para acudir a Mauricio para toda situación que se presentase.

También sugieren que los viajes que llegaron a emprender juntos, mientras ella ya era novia de Ochmann, fueron la gota que derramó el vaso.

Hace dos días, antes de que esta noticia circulara, Aislinn negó a la prensa toda posibilidad de que Paulina y el padre de Kailani hubieran terminado por su culpa, pues aseguró que la modelo siempre estuvo de acuerdo con la relación de madre y padre que compartían, de hecho, hasta le agradeció por haber sido cariñosa con su hija durante el tiempo que estuvo junto al actor.

"Ay por Dios, nada que ver... yo no me meto en esos temas, ella me cae increíble, es adorable, siempre respetó a mi hija, la quiso muchísimo, estoy muy agradecida con ella por eso, por supuesto que no tiene nada que ver con eso porque ella siempre estuvo de acuerdo, ella siempre supo que él y yo éramos muy cercanos y, al contrario, lo tomó con la mejor actitud, con la mejor filosofía, es una mujer maravillosa, super abierta y amorosa. no tengo absolutamente nada malo que decir de ella", defendió durante una entrevista con "Ventaneando".

La actriz también contó que ya es un hecho que ella y Kailani pasen la Navidad junto a Ochmann, pues fue una promesa que ambos le hicieron a la pequeña.