Una voz inigualable

Esta joven de 31 años de edad actualmente, nos contó que a los 21 años de una manera inadvertida se dio cuenta que le apasionaba la música y cantar y contó : "La música no fue algo común, me di cuenta a la edad de 21 años que me gustaba cantar y decidí que ese era mi camino, cuando en reuniones era la que ponía el toque romántico".

LA VOZ...GRAN EXPERIENCIA

Aimeé ha sido ganadora de de más de 50 concursos de canto a nivel local y estatal, pero en 2016 fui elegida para las audiciones a ciegas de la Voz México donde se encontraban de coaches Gloria Trevi, J Balvin, Los Tigres del Norte y Alejandro Sanz, ella nos mencionó que aunque no se giraron sus sillas, ha sido para ella una de las mejores experiencias en su vida.

Sobre su paso breve pero muy importante por La Voz México, Aimeé explicó: "Para mi La Voz México fue un parteaguas, ya que fue mi primer casting a nivel nacional, el reality me permitió hacer hice grandes amigos y por supuesto que sigo en contacto con ellos".

ALISTA SU PRIMER SENCILLO

Respecto a la posibilidad de un disco o EP , esta talentosa interprete mencionó: "En estos momentos nos encontramos en proyectos junto a algunos compositores de Reynosa y muchas cosas más como el lanzamiento de mi primer sencillo que viene en camino si Dios lo permite".

SU SUEÑO

Para esta voz inigualable su más grande sueño es grabar algo con Yuridia y ya soñando aún más alto con Celine Dion, y afirmo que es total su admiración para estas dos voces y como dicen que soñar no cuesta nada, que mejor que hacerlo pensando y decretado que un día eso se haga realidad.

Para finalizar esta charla Aimeé agradeció a todas las personas que la han apoyado a los largo de estos 10 años, afirmando que va por muchos más y finalizó diciendo "Viva mi Mexico, viva la música y nunca dejen de luchar por sus sueños".

TELONERA DE GRANDES CANTANTES