Aida Cuevas cancela concierto en Auditorio Nacional

50 años de trayectoria en la música es algo que se tiene que celebrar con "bombo y platillo" y Aída Cuevas lo sabe bien por lo que había organizado un concierto en el Auditorio Nacional para septiembre, el cual ha sido cancelado el día de hoy por causas ajenas a la cantante, al promotor y al recinto, aseguraron en un comunicado MusicVibe, promotora del evento.

A principios de año la intérprete mostraba su entusiasmo por el aniversario de su trayectoria, por lo cual quería celebrar a lo grande y de que mejor forma que cantando junto al mariachi.

El motivo de la cancelación, según aseguró Rodrigo Alatriste, manager e hijo de la cantante, fue simplemente que no se llegó a un acuerdo ideal con el promotor que fuera benéfico para ambas partes.



