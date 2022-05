Ahora sí se casan de verdad

La estrella de Keeping Up With the Kardashians y el rockero de Blink-182, de 43 y 46 años, respectivamente, se marcharon del lugar en un automóvil clásico descapotable negro, que llevaba un cartel en el que se podía leer "JUST MARRIED".

Para su gran día, la madre de tres hijos lució un vestido blanco corto con un escote pronunciado y un corazón rojo como adorno en el corpiño, y un velo tradicional sobre cabello oscuro, recogidos para la ocasión. El músico optó por un esmoquin clásico, todo en color negro.

"Tenían que casarse legalmente antes de su gran boda italiana, que se celebrará muy pronto", dijo una fuente a People. Todos los detalles están listos y toda la familia, incluidos los niños (Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick y Reign Aston Disick), están muy emocionados".