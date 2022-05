Ahora comparte consejos

"Es difícil de entenderlo, pero nuestra labor como couches es acompañar y tener muy claro que la aventura no se termina cuando termina su camino (en el programa), nosotros tenemos el compromiso para seguirlos acompañando", declaró en entrevista.

Además de la intérprete, Joss Favela, Paty Cantú y Mau y Ricky ocuparan una de las sillas para guiar a los niños y niñas en la competencia de canto.

"Me remonta mucho a la primera vez que a mi me tocó vivir esta experiencia hermosa, yo estuve en un reality show de niña, que fue la primera vez que me paré en un escenario, entonces recordarlos al estar ahí, con las sillas cuando estábamos ensayando, directamente me remonta a esa primera entrada".