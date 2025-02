Maryfer Centeno analiza video de agresión a "Fofo" en penal

El pasado 29 de enero, Rodolfo "N", conocido en redes sociales como "Fofo" Márquez, fue sentenciado a 17 años y 6 meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa, tras agredir a Edith "N", una mujer de 45 años, en un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México.

Este fallo judicial, que puso fin a un proceso judicial largo y complejo, no marcó el cierre de su historia mediática. La atención en torno a su caso resurgió rápidamente con un nuevo incidente que captó la mirada pública.

Recientemente, un video comenzó a circular en redes sociales en el que se observa a Márquez siendo agredido por un custodio en el penal de Barrientos, en el Estado de México. El clip, grabado por un testigo dentro del centro penitenciario, se viralizó en cuestión de horas, desatando un intenso debate sobre la seguridad y el trato a los internos en las prisiones mexicanas.

Tras esto Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública del Estado de México, declaró que se iniciaría una investigación sobre lo sucedido, y anunció el traslado de Rodolfo Márquez a otro penal dentro del Estado.

Como era de esperarse, la grabación generó una amplia repercusión, que no solo involucró a la opinión pública, sino también a figuras relevantes en distintos ámbitos.

Una de las reacciones más destacadas fue la de Maryfer Centeno, grafóloga y analista de lenguaje corporal, quien publicó un video en sus redes sociales donde desglosó las reacciones de Márquez durante el momento de la agresión.

En el clip, el cuál publicó en su cuenta de TikTok, Centeno, en su análisis, cuestionó a los usuarios sobre si realmente era correcto alegrarse de la situación del influencer, ya que según su perspectiva, el rostro de Márquez mostraba signos claros de miedo e impotencia, lo que hacía evidente que no se trataba de una actuación.

"Estas personas de seguridad ya fueron destituidas y ahora hay una carpeta de investigación abierta, justamente, porque estas actitudes no son legales ni correctas (...) nota el rostro de terror, de miedo, de impotencia. Se escuchaba en el audio el llanto. La verdad una tragedia", dijo.

Asimismo, recalcó que, lo sucedido no debía ser tratado como una simple "polémica", sino como una tragedia. ya que la sociedad no debía alegrarse del sufrimiento ajeno, independientemente de los antecedentes del individuo. También afirmó que, aunque Márquez estaba cumpliendo una condena por su delito, este tipo de situaciones no deberían generar regocijo, pues el sistema judicial ya había determinado su culpabilidad.

"Si este cuate ya está pagando. Ya el juez decidió que era culpable por tentativa de... si además seguramente estará el amparo, y agotarán instancias. Bueno lo que tengan que hacer. El balón ya no está en nuestra cancha, y alegrarnos es un mal termómetro. Definitivamente esto no nos puede alegrar", finalizó.