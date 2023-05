Alejandro Sanz agradece apoyo tras mensaje depresivo

TRISTE

Las palabras que alarmaron a sus seguidores y colegas fue una confesión del estado anímico del artista, quien escribió que no se sentía nada bien, incluso, expresó que estaba triste y cansado y que a veces no quería ni estar

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", escribió.

Sus palabras alertaron a sus millones de seguidores en el mundo, quienes no dudaron en animarlo y aconsejarlo para que se sintiera mejor, recordándole en todo momento que contaba con el amor de una familia y de sus incondicionales fans.

Su colega Paty Cantú le escribió un emotivo mensaje en el que compartió que ella también se ha sentido así, sin embargo le recordó que todo pasa, y que él, siendo la persona buena que es, merecía sentirse pleno y feliz.

"En mi vida nunca has sido un a veces. Eres un siempre. Siempre mi amigo, siempre una de mis personas favoritas e importantes. Y en los días buenos y malos, estoy y te quiero amigo. A mi también me ha pasado. Pero es que es eso. Todo pasa y se pasa... y a una persona tan buena como tú nunca le faltará un ejército de amigos y personas a las que les has cambiado la vida alentándote y queriendo saberte tan bien y feliz como mereces sentirte y estar".