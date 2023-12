¿Un nuevo agente?

El actor irlandés Andrew Scott, quien interpretó al villano Max Denbigh en Spectre, dio a conocer que considera a su compatriota Paul Mescal como una buena opción para ser quien tome la batuta del personaje de James Bond.

Mientras sigue la incógnita sobre el actor que interpretará al agente 007, Scott se sinceró sobre a quien ve como el ideal para el papel, añadiendo que ve a Mescal como la opción, en entrevista a Variety.

"Probablemente Paul Mescal sería un gran James Bond", dijo el histrión durante una proyección de All of Us Strangers en Los Ángeles.