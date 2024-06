Daniela Luján pospone su boda

Aunque Daniela Luján había pensado que llegaría al altar con su prometido Mario Alberto Monroy a mediados de este año, la actriz y cantante reveló que no podrá ser.

De hecho, dijo, debido a sus respectivas agendas de trabajo, será imposible que se realicé en 2024.

Así lo reveló en una entrevista con varios medios de comunicación en Ciudad de México.

"No sé, fíjate, justo estaba yo pensando eso. Seguimos en las mismas... Es que ahorita, con el ritmo de trabajo, está un poco complicado, pero sucederá, espero", expresó la famosa de 36 años sin ahondar en detalles.

Luján, por el momento, se encuentra inmersa en proyectos como la tercera temporada del programa de televisión ¿Tú Crees? y la puesta en escena Mentiras, El Musical.

Por su parte, su prometido Mario Alberto Monroy, actor y dramaturgo, se encuentra en medio de varias grabaciones para distintos filmes.

La pareja se comprometió a finales de octubre de 2023 luego de cuatro años de noviazgo.

Luego, a inicios de este año, los preparativos del evento parecían tomar forma, pues la artista se había dado a la tarea de ir en busca de su vestido de novia y tenía en la mira el de una marca tapatía.

"Me caso este año, en cuanto termine un proyecto de televisión del que no puedo hablar. No quiero que pase más tiempo siendo solo prometidos, de hecho, ya tengo el vestido, es de una marca de Guadalajara.

"Subí (a redes) varios modelos, pero ninguno de esos, obviamente, fue el elegido. Debo confesar que cuando me probé el vestido que escogí finalmente, me vi en el espejo y me dieron mucha ganas de llorar. También debo confesar que es todo un rollo planear una boda, pero todo va bien", declaró la actriz en el mes de marzo, en entrevista con Mural, antes de que los planes cambiaran.