Celebran permanencia

La vigencia de ‘La Hora Pico’, a casi 25 años de su estreno es tan grande, que Adrián Uribe se mantiene en campañas con su personaje surgido del programa, ‘El Vítor’, y la serie enfocada en Nacaranda (Consuelo Duval) y Nacasia (Lorena de la Garza), ‘Tal Para Cual’, estrena su cuarta temporada este domingo por Las Estrellas.

Incluso, hace unos días empleados de una concesionaria de automóviles se volvieron virales al imitar un sketch al estilo de los judiciales del show para promocionar sus servicios, el cual además,le llegó al productor de ‘La Hora Pico’, Reynaldo López López.

El creativo y parte de su elenco que ahora lo acompaña en ‘Tal Para Cual’ recuerda que en el 2000, impulsados por la juventud, no creían que fueran a tener un proyecto que marcaría la comedia en el país, por lo que hoy valoran el cariño que tienen de la audiencia.

“La gente me sigue creyendo, no dicen: ‘La viejita’. Siguen amando el personaje, sigo siendo digna de interpretarlo y me genera mucha gratitud y mucha emoción.

Es como cuando tienes novio y sientes mariposas en la panza, eso siento cuando veo que este par de locas y todos en Nacotitlán seguimos generando emoción en los mexicanos que siguen prendiendo la televisión”, celebró Consuelo Duval en entrevista.

Durante el encierro por la pandemia, hace cinco años, recordó De la Garza, la gente les mandaba múltiples videos sobre Nacaranda y Nacasia, lo que les dejó clara la vigencia que mantenían.

Cuando López López les ofreció regresar a sus roles para un programa propio, ambas tuvieron la certeza de que valía la pena porque no era forzado, sino esperado por fans, que les han permitido ampliar su universo.

‘Tal Para Cual’, consideró el productor, es un ejemplo de evolución de la televisión mexicana.

Desde su perspectiva ya no hay una cultura de masas, sino que por la explosión en oferta todo debe enfocarse en nichos y el suyo está en las familias, para las que trabaja con nuevos valores.

“Critican mucho en redes lo de las tres chicas que bailaban en cortinillas. En esa época era forzoso el llamado ‘atractivo visual’, todos los programas de comedia lo tenían, lo tuvieron por muchos años.

En esa época lo tuvimos y funcionó de maravilla, eran otros tiempos. Ahora, ya no usamos eso.

Nos quedamos con lo mejor y dejamos lo que ya no se aplica hoy día”, resaltó el productor.

GRANDES PERSONALIDADES

SE UNEN MARIBEL FERNÁNDEZ, ‘EL COSTEÑO’ Y ‘EL INDIO BRAYAN’

El programa, que emitirá sus 15 episodios los domingos a las 20:30 horas por Las Estrellas, tiene en su elenco principal a otros actores que repiten roles de “La Hora Pico”, como Reynaldo Rossano, en piel de “Nacolás” y Gustavo Munguí, como el taquero “Molusco” y Paul Yester.

Junto a ellos se han sumado personalidades como Maribel Fernández en papel de “Nacorita”, “El Costeño” y “El Indio Brayan” para impulsar la comedia.