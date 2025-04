El youtuber Adrián Marcelo dio de qué hablar en redes sociales luego de publicar un mensaje que dejó sorprendidos a los internautas.

Por medio de la plataforma X, el influencer regiomontano reveló una noticia que generó confusión en la Internet.

Adrián Marcelo anuncia "retiro inminente" como creador de contenido.

En el mensaje, Adrián Marcelo dejó ver que su retiro como creador de contenido ya se acerca.

"Mi retiro de la creación de contenido es inminente", se lee en la publicación, sin dar mayor explicación al post.

Ante ello, usuarios de la red social reaccionaron al respecto, pues consideraron que "estás en tu prime".

"No chingues, compare, apenas se está poniendo bueno, estás en tu prime, cómo que ya se acabó", "En un futuro lejano", "No me andes haciendo esas bromas pesadas", "No digas eso", son algunos comentarios por parte de internautas.