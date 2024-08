Productora de "Hoy" descarta que Adrián Marcelo se una al programa

Andrea Rodríguez, productora del programa "Hoy", asegura que no hay posibilidades de que Adrián Marcelo se integre como conductor del matutino, a menos no mientras ella esté al frente, pues confesó que no le gusta su forma de hacer periodismo.

Adrián Marcelo ya ha dejado muy claras cuáles son sus pretensiones al salir de "La casa de los famosos México"; el regiomontano entró el reality no sólo por el sueldo que le ofrecieron, sino por las oportunidades que su aparición podría traerle en el futuro.

En una conversación con Sian Chiong, uno de sus compañeros del reality, el conductor de 34 años dijo que quiere convertirse en conductor de Televisa y, sarcástico, afirmó que, entre sus deseos, era quedarse con el trabajo de Arath de la Torre, uno de los conductores de "Hoy".

"Y yo sí les dije: ´-Yo me quiero posicionar como un conductor´, yo le quiero quitar el trabajo a Arath, wey, no tengo ningún pedo", precisó.

Sin embargo, para la productora del programa esta no es una tentativa propuesta, pues en una nueva entrevista aclaró que, entre sus planes, no está contratar o hacer u nofrecimiento laboral al regio, debido a que no le gusta la forma en que conduce ni le parece un modo de periodismo acorde al perfil de "Hoy".

"Híjole... la verdad no soy fan de Adrián Marcelo, no me gusta el tipo de periodismo que hace, lo digo abiertamente, no me gusta y no creo que un conductor como Adrián Marcelo podría caber en él", precisó.

Rodríguez argumentó que el público del matutino consume contenido familiar y es la línea que mantendrá mientras siga al frente de "Hoy", que está celebrando su vigésimo sexto aniversario.

"Digo, al final yo no soy la que decide, pero sí creo que Adrián Marcelo no es un conductor que no cabe en ´Hoy´; tenemos muchas amas de casa, tenemos un programa bonito, friendly (amistoso)", destacó.

Finalmente, aseguró que esperarán a Arath hasta que vuelva al programa, como prometió al comediante antes de su entrada al reality.

"Estamos esperando a Arath cuando salga, somos team Arath, vamos con todo, mientras siguen aquí Carlos Arenas, Nicola (Porcella) y Marie Claire (Harp)", quienes están sustituyendo a de la Torre.