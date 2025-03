Adrián Marcelo estrena reveladora entrevista con la mamá de Gala Montes

La tarde de este domingo se estrenó la entrevista entre Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, y el youtuber Adrián Marcelo, quien en el pasado fue señalado como agresor de la actriz durante su participación en "La casa de los famosos México".

DISCULPAS

La conversación comenzó con Marcelo ofreciendo disculpas a Crista por las veces que la insultó como parte la estrategia que usó dentro del reality; sin embargo, uno de los puntos centrales de la charla fue el distanciamiento que existe entre madre e hija, tema del cual la señora reveló nuevos detalles.

Recordemos que, antes de que iniciara el programa de Televisa, la madre de la actriz reveló a la revista "TVNotas" que Gala la había corrido como su mánager, sino que la sacó de su casa y hasta le quitó el dinero que, afirmaba, le correspondía por el tiempo trabajado con ella. Esta situación enfureció a Gala y no tardó en responder a través de un video en vivo en el que acusó a su madre de querer robarla y violentarla.

Durante su participación con Marcelo, Crista reveló que los problemas con Gala iniciaron mucho antes de la publicación; incluso, afirmó que la revista la buscó porque se dieron cuenta que ambas ya estaban separadas:

"Yo la di (la entrevista) porque abrí una cafetería en Zumpango y mis fans me preguntaron por qué no estaba con mis hijas. Yo no sé mentir, la reportera me hace una promoción de mi cafetería y cuando me pregunta lo que explico es que estoy distanciada de Gala. En realidad, no digo nada del otro mundo. Cuando sale la entrevista, se enojó Gala y dijo muchas cosas en su en vivo".

RUPTURA

Crista Montes también narró cómo se dio la ruptura definitiva y, por primera vez, sacó a la luz que la actriz la habría golpeado tras una discusión:

"Ella llegó de grabar y me dijo: ¿qué hay de comer?, porque quería que hiciera el super... pero me dijo que me iba a dar un sueldo, pero como ya me había dado techo y comida, entonces ya no. Entonces llega y le digo: "hay cereal, come cereal". Yo tenía el plato y me lo aventó. Dije: 'hasta aquí llegaste' y le di una cachetada, pero ¿cómo crees?... me la contestó y no con uno, con varios", explicó.

Montes (madre) confesó que Gala no actuó sola, sino que se ayudó de su hermana Crista (Beba Montes) para agredirla: "Se puso de acuerdo con la hermana, y la hermana llega y me detiene para que me dé (golpes). Que es muy diferente a lo que ella contó. Y esa es la verdad que yo quería contar".

Sobre la última vez que estuvieron juntas, Crista relató fue en octubre del 2023 y únicamente para que le exigiera irse de la casa que compartían como familia: "Llega Gala y me dice: 'te vas de mi casa' y yo: 'no me voy'. Pues me para y me saca". También mencionó que se fue del lugar con 50 mil pesos y desde entonces no ha recibido ni un solo centavo de la actriz.

Aunque, dijo, en todo este tiempo ha tenido la oportunidad de procesar lo sucedido y no guarda rencor a ninguna se sus hijas, Crista Montes dejó claro que una reconciliación es imposible, pues la decepción que se llevó ha sido el golpe más duro que ha tenido en toda su vida.

"No hay vuelta atrás, ni pidiéndome perdón. Lo peor es que la gente te juzga, los medios te juzgan sin saber... qué poca madre", agregó.





PIDE A FANS PARAR AGRESIONES

Otro de los temas que se abordaron fue el pleito que los famosos tuvieron dentro del reality y que, hasta el día de hoy, sigue vigente no sólo por el impacto social que causó; sino porque los fans de ambos lo han utilizado para agredirse mutuamente.

El también conductor explicó que una de las razones principales por las que decidió sentarse a platicar con la madre de Gala fue para hacer una tregua y los discursos de odio, de las dos partes, puedan quedar atrás.

"Espero que a través de está plática, más que resentimiento, ella (Gala) pueda reflexionar y que sirva para hacer un puente entre todos los involucrados, porque no quiero hacer de mi carrera el estar peleando con una chica que tiene un potencial tremendo", dijo.

Asimismo, pidió tanto a sus seguidores, como a los de la actriz parar el odio, los ataques, críticas y ofensas que se han estado lanzado desde hace ya casi un año, pues esto no beneficia a ninguna de las dos figuras.

"Yo quiero un puente, no quiero estar en riesgo. Yo ya aclaré que si utilicé eso (las cosas que dijo en el reality) para lastimar a su hija y si la tuviera enfrente le ofrecería una disculpa. Creo que los dos nos debemos una disculpa".

Por último, tanto Marcelo como Crista le pidieron a la actriz cuestionarse sobre las decisiones que ha tomado, tanto en su carrera como en la cuestión personal, pues, según ellos, está haciendo caso a personas que no debería y que sólo la están llevando a echar la borda todo lo que ha construido:

"No creo que Gala tenga que llevar su carrera por un OF, tiene potencial como para hacer esas pendejadas", afirmó Marcelo.

Incluso, mandaron un mensaje a la actriz:

"Gala no platica conmigo, pero yo estoy al pendiente de todo. Cada vez que veo a Gala y me da una pedrada me duele mucho. No sé de dónde sale tanto odio. Pedí mucho a Dios que esto traiga una reacción buena y que sea el ejemplo, que digan: 'si ellos dos se sentaron, nosotros también podemos hacer algo'", finalizó Crista.