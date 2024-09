Adrián Marcelo anuncia su regreso a las redes sociales

Tras la cancelación de varias de sus presentaciones, Adrián Marcelo, polémico conductor y creador de contenido, por fin rompió el silencio y habló de su vida después de su controvertido paso por "La casa de los famosos México".

Adrián se convirtió en el gran villano de la segunda temporada de este reality show, dividiendo opiniones y generando toda clase de críticas por su agresivo comportamiento con varios de sus compañeros. Incluso, dependencias gubernamentales como el Conapred o la Secretaría de las mujeres, calificaron sus actos como violentos y el youtuber terminó por abandonar voluntariamente el reality.

Desde entonces, el nombre de Marcelo se ha convertido en sinónimo de escándalo; y es que, varios de los shows que tenía programados junto a su amigo, Iván Fematt "La Mole", han sido suspendidos de manera definitiva y aunque se había mantenido al margen, ahora reapareció en sus redes sociales para hacer frente a la situación.

Las cancelaciones, ocurridas en Zapopan, Mérida y Ciudad de México, generaron una fuerte discusión en redes, debido a las acusaciones de que el comediante promueve contenido violento y misógino. No obstante, Marcelo ha minimizado las críticas y aseguró que lejos de afectarlo, su número de seguidores ha ido en aumento.

"Hace mucho me habría dejado de dedicar a lo que sea que me dedico, si los intentos de cancelación y polémicas me quitaran seguidores y no lo contrario", escribió en su perfil de "X" agregando: "una polémica más, una menos. Lo que sea".

Marcelo también aprovechó para anunciar su pronto regreso a las plataformas digitales: "Nos vemos pronto en las calles... por donde sea, pero conmigo", añadió el conductor, dejando entrever que retomará su estilo habitual de entrevistas callejeras.

Sobre una posible demanda o acciones contra Televisa, Marcelo no dio mayores detalles; sin embargo, muchos de sus seguidores están convencidos de que este regreso significaría un golpe contra la televisora.

Lo que sí es un hecho, es que Adrián Marcelo sigue siendo un personaje bastante controvertido, capaz de generar tanto rechazo como admiración. Mientras algunos aplauden su estilo irreverente, otros lo condenan por sus declaraciones que, en varias ocasiones, han sido interpretadas como incitaciones a la violencia.