Adrián Di Monte denuncia por violencia intrafamiliar a Sandra Itzel: "el violentador me ha denunciado"

CIUDAD DE MÉXICO.- Sandra Itzel compartió con sus seguidores que su ex, el actor cubano Adrián Di Monte le volvió a dar un golpe bajo al denunciarla por violencia doméstica, después de que ella, desde hace varios meses, ha revelado públicamente las agresiones de todo tipo que sufrió durante los 10 años que estuvieron juntos.

En medio de un caótico proceso de divorcio, y de un enfrentamiento de declaraciones en las que el actor niega haber sido violento con Sandra, ella sostiene lo contrario y ha mostrado varias pruebas, entre ellas un audio en el que el actor de "El maleficio" expresa que "ahora entiende por qué matan a las mujeres, porque no se callan la boca".

"El violentador me ha denunciado... cuando pensé que no podía caer más bajo demostró que sí, hasta el día de hoy sigues queriendo violentarme... pero no lo vas a lograr porque no te tengo miedo... que empiece el show, estoy más fuerte que nunca... voy con Dios y la verdad delante de mí", expresó la exparticipante del reality "Inseparables".

Sandra Itzel recibió en su domicilio un citatorio por denuncia intrafamiliar de parte de Adrián Di Monte, su expareja y de quien busca divorciarse desde hace meses; visiblemente afectada, la también cantante lamentó que Adrián siga mintiendo en los medios y que hasta el momento no haya tenido ni un gramo de misericordia y humanidad.

Recordó que por 12 años de su vida lo cuidó y lo protegió hasta el último segundo, pues las pruebas que tiene de la violencia que vivió con él no las llevó en su momento ante las autoridades de Estados Unidos, donde ambos vivían, algo de lo que ahora se arrepiente, pues asegura que lo protegió "tanto al grado de permitir que se pisoteara mi imagen, mi testimonio, mis pruebas".

Sin embargo, Sandra Itzel le manda un mensaje a Adrián Di Monte: "No te tengo miedo. Tú no tienes nada en mi contra, para mí son años de violencia de todo tipo, psicológica, sexual, física, económica, hay años de pruebas", afirma.

Recuerda que aunque se compadeció hasta el último momento, de Adrián, a quien califica de un "cínico y narcisista", le advierte que se defenderá y le asegura que "cada lágrima la vas a derramar tú también".

Sandra Itzel se dice tranquila porque tiene pruebas de la violencia que sufrió durante años: "Aquí la víctima soy yo, eres mi agresor, mi violentador y mi acosador", expresa, y remata diciendo: "eres el ser más bajo que he conocido, no puedo creer que hayas llegado a esto".

La cantante le hizo un llamado a las mujeres que viven una situación de violencia y que tienen miedo de denunciar:

"Mujeres no se compadezcan, no tengan piedad por su victimario ¡denuncien!, no tengan piedad porque su victimario no va a tener piedad de ustedes", advirtió, y puso de ejemplo su caso: "un violentador que denuncia a su víctima por violencia intrafamiliar".