Adiós a Hagrid

Londres, Inglaterra

Robbie Coltrane, el comediante con cara de bebé y actor de carácter, entre cuyos cientos de personajes destaca el psicólogo detective en la serie "Cracker" y el medio-gigante Hagrid en las películas de "Harry Potter", ha muerto. Tenía 72 años.

La agente de Coltrane, Belinda Wright, confirmó que falleció el viernes en un hospital de su natal Escocia. La agente no reveló la causa del deceso, pero calificó al actor como un hombre con una "inteligencia forense" y "brillantemente agudo", entre muchos otros de sus buenos atributos.

TALENTO INCREÍBLE

La autora de "Harry Potter" J.K. Rowling, quien hace décadas dijo que Coltrane fue su primera opción para interpretar a Hagrid, tuiteó que el actor era "un talento increíble, completamente único".

"Fui más que afortunada de conocerlo, trabajar con él y reír como loca con él", escribió.

Su nombre verdadero era Anthony Robert McMillan, nació en Rutherglen, Escocia. Coltrane era veinteañero cuando comenzó su carrera como actor y adoptó su nombre artístico en honor al jazzista John Coltrane.

Ya tenía una carrera notable en el cine con créditos como "Mona Lisa", "Nuns on the Run" "(Monjas a la carrera") y la adaptación de Kenneth Branagh de "Henry V" ("Enrique V") cuando tuvo su papel revelación como un detective rudo y experimentado en "Cracker", la serie de la década de 1990 por la que ganó tres años el premio a mejor actor de la Academia Británica de Televisión.

OTROS PERSONAJES

Coltrane tuvo muchos otros papeles, incluyendo un mafioso ruso en las películas de James Bond "GoldenEye" y "The World is Not Enough" ("007: El mundo no basta"), así como el guardián de Pip, el señor Jaggers, en una adaptación de "Great Expectations" ("Grandes esperanzas") de Dickens de 2012.

Más recientemente, recibió elogios al interpretar a un querido astro de televisión con un oscuro secreto en la miniserie de "National Treasure" de 2016.

Su compañero de reparto en "Nuns on the Run", Eric Idle tuiteó que había estado hablando sobre Coltrane, "preguntándome dónde estaba", cuando supo de su muerte.

"Un hombre tan brillante. Un actor consumado, un comediante extraordinariamente gracioso y un actor increíble. También era muy buen amigo", escribió Idle.

A Coltrane le sobreviven su hermana Annie Rae, su exesposa Rhona Gemmell y sus hijos Spencer y Alice, señaló Wright.

OCHO CINTAS CON EL HECHICERO

En la década siguiente, se dio a conocer al público mundial con las ocho películas de "Harry Potter" en las que interpretó al medio-gigante mentor del joven hechicero.