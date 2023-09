Adele presume colección de peluches del Dr. Simi

CIUDAD DE MÉXICO.- Lanzar peluches del Dr. Simi en conciertos es una tradición que han atestiguado numerosos cantantes, Adele es una de las artistas que se ha llevado a casa más de un souvenir de este tipo y así lo presume en Instagram.

Los muñecos ponen en evidencia la creatividad que los fanáticos pueden llegar a tener para atraer la atención de sus estrellas favoritas. Tan es así que recurren a caracterizar los peluches con el mismo estilo que las celebridades.

La intérprete de "Hello" ha recibido tantos que incluso ya se pudo hacer de su propia colección, como una prueba de que atesora cada detalle que le entregan sus fanáticos.

La cantautora publicó en su perfil una serie de fotos con las que agradeció el apoyo recibido en la semana número 26 del "Weekends with Adele", una serie de recitales que se encuentra ofreciendo en el Coliseo del Caesars Palace de Las Vegas, Estados Unidos.

A lo largo de las presentaciones se ha topado con fans mexicanos, quienes le han llevado distintas versiones del peluche del Dr. Simi.

En total, la británica cuenta con 7 muñecos caracterizados con los emblemáticos vestidos que utiliza en sus shows: desde Schiaparelli, pasando por Givenchy, Nina Ricci, Valentino, Balmain, Giorgio Armani y Stella McCartney.

Adele, además de pararse en el escenario e imponer con su voz, también es considerada la reina de los glam looks, razón por la que el estilo Old Hollywood no podía faltar en sus peluches personalizados.

¿De dónde proviene la muñeca Lele de Adele?

Por si fuera poco, Adele también cuenta con su muñeca Lele. Esta artesanía mexicana, originaria del municipio de Amealco, Querétaro, fue nombrada Patrimonio Cultural de la entidad en 2018.

Tal como la que posee la cantante, la muñeca se identifica por sus largas trenzas, corona de lazos de colores e indumentaria tradicional, inspirada en sus creadoras de origen otomí.

¿Cuándo viene Adele a México?

Con la difusión de las imágenes, la intérprete de "Skyfall" levantó rumores sobre una posible gira en México. En medio del revuelo, sus fans no dudaron el solicitarle que confirme la noticia pronto: