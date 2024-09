Adele podría dar el salto a la actuación tras su pausa musical

La cantante británica Adele podría estar planeando un gran cambio en su carrera. Mientras sus fanáticos continúan disfrutando de su impresionante talento en el escenario, previo a su descanso temporal de la música, ahora surge la duda: ¿cómo se desempeñará ella como actriz?

Una fuente cercana a la intérprete de "Someone Like You" reveló esta semana a "DailyMail" que la cantante está tomando clases intensivas de actuación con un renombrado profesional de Hollywood, lo que la mantiene muy motivada. "Cuando ella se compromete en algo, lo hace al 100%," comentó la fuente.

A la fecha, Adele está con la última parte de su residencia en La Vegas, Weekends With Adele, que se prolongará hasta mediados de junio.

Se señala que Adele habría instruido a su equipo para que se pusieran en contacto con importantes estudios de cine y productores, mostrando su interés en asumir un papel en la pantalla grande.

Las especulaciones sobre su incursión en la actuación no son nuevas. En 2017, se reportó que estaba en conversaciones para participar en una adaptación del musical "Oliver!", basado en la novela de Charles Dickens Oliver Twist, en el papel de "Nancy". No obstante, el proyecto no se concretó.

Más tarde, en una entrevista con The Hollywood Reporter, Adele dejó claro que no tenía interés en protagonizar biopics musicales, a pesar de haber recibido numerosas ofertas. "Es demasiado obvio," explicó, sugiriendo que aceptar un papel así podría ser "prepararse para el desastre."

Adele mencionó entonces que, si se le presentara la oportunidad, preferiría que sus papeles no estuvieran relacionados con su carrera como cantante. Para 2021, se detalló que la famosa nuevamente consideraba la actuación como una opción viable para el futuro.