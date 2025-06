Luis Gerardo Méndez cumple su sueño con la serie 'Mentiras'

Cuando Luis Gerardo Méndez menciona que fue un sueño llevar el musical Mentiras al mundo de las series, lo dice de manera literal.

Hace seis años el actor se despertó con la idea, la cual impulsó con su casa productora hasta llegar a presentarla ya como una realidad la noche de este martes, en una alfombra rosa junto a su elenco, compuesto por Belinda, Mariana Treviño, Regina Blandón y Diana Bovio.

"Es un proyecto muy ambicioso, nunca se había hecho una serie musical en México, ha habido muy pocos intentos de cine musical en México, entonces no había referencias. No había un productor con el que me pudiera acercar a preguntarle cómo se hace esto", explicó el actor, en entrevista.

El encarpetado del estreno fue también una escena onírica, al congregar a drag queens, a mujeres trans y grandes estrellas del teatro, el cine y la televisión, ya fuera vestidas con atuendos ochenteros o de gala.

Belinda apostó por un vestido Versace rosa, el color representativo de su personaje, Daniela. Contó que hace unos días asistió al teatro para ver el musical nuevamente y quedó maravillada.

"Es una gran oportunidad de poder reinventarse con estas canciones que son icónicas, que forman parte de nuestra cultura pop desde hace tantos años, dándole algo diferente e interpretándolas con garra, con amor, con sentimiento", expresó la también cantante.

Regina Blandón y Diana Bovio han compartido otros proyectos de éxito, como la saga fílmica Mirreyes vs Godínez. La noche de este martes recordaron la emoción que sintieron en ese estreno y se abrazaron porque volvieron a experimentarla rumbo al lanzamiento de la serie este viernes, en Prime Video.

Mariana Treviño ha llegado a actuar junto a Tom Hanks y Owen Wilson, que describe como sus referentes, pero volver a interpretar a Lupita, ahora en serie, le pareció una bendición igual de grande que lo logrado en Hollywood.

Actores que han participado en el musical teatral, como Paola Gómez e Imanol, así como el creador de la obra, José Manuel López Velarde, estuvieron presentes.

Por la alfombra desfilaron también Sofía Castro, Ela Velden, María León y parte del elenco de la serie Nadie Nos Va a Extrañar, incluidos Nicolás Haza y Macarena Oz.

También aparecieron con ropa elegante las influencers Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres, que se dijeron fanáticas de las canciones de despecho.