Le dijeron que estaba muriendo

El actor Adam Devine, quien ganó fama por su papel en la serie Modern Family, reveló recientemente que fue diagnosticado con síndrome de la persona rígida (una condición que implica la tensión progresiva en los músculos del cuerpo); aseguró que los médicos no le pronosticaron mucho tiempo de vida, informó el medio Deadline.

El histrión, de 41 años, explicó, durante una entrevista en el programa In Depth with Graham Bensinger, que ha padecido dolor crónico desde su infancia, lo que se acrecienta si se mantiene demasiado tiempo en una posición fija.

Su dolencia surgió a partir de que a los 11 años Devine tuvo un accidente en el que fue atropellado por un camión, y desde entonces el dolor general se ha intensificado.

"Me dijeron que me estaba muriendo. Literalmente, durante este último año, me lo dijeron. Me dijeron que tenía una enfermedad llamada síndrome de la persona rígida. Y eso es cuando los músculos se tensan tanto que ya no puedes caminar.

GRAVE ERROR

"Ya no puedes moverte, entonces tu corazón deja de latir porque el corazón es un músculo y se tensa demasiado para latir, y entonces mueres", compartió.

El actor también señaló la posibilidad de que el diagnóstico fuera erróneo, ya que consulto a varios especialistas, y uno de ellos aseveró que el artista no padecía el síndrome antes mencionado, sino que los espasmos eran una cuestión inconsciente que surgió a raíz de su accidente durante la infancia.

"Él (doctor) me dijo: 'No lo tienes (el síndrome de persona rígida). Esto es de tu accidente, de niño. Los espasmos son un poco inexplicables, pero podría ser que te pusiste tan tenso que tu cuerpo no sabe qué hacer con ellos. Así que está fallando un poco' ".