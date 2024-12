Adal Ramones: Saca el Scrooge que lleva dentro

Por: El Universal

Diciembre 06, 2024 -

Todos en este planeta tienen algo de Ebenezer Scrooge, el viejo gruñón y egoísta de la obra teatral "Un cuento de Navidad, el musical". Al menos eso piensa Adal Ramones, quien por segundo año consecutivo protagonizará esta historia.

"Todos ´scroogeamos´, y más en esta época. Y esa parte que yo tengo de Scrooge sí la pongo aquí. Por ejemplo, cuando mi mujer está estacionando la camioneta le digo: ´¡cuidado! te vienes como perro sin mecate a la calle´, y me dice molesta: ´no empieces a ser Scrooge´. Ella sabe que en estas fechas me convierto en él", comenta.

El actor alista una vez más su caracterización como el viejo avaro en un camerino del nuevo teatro Silvia Pinal, recinto en el que este 13 de diciembre levantará el telón de manera oficial la temporada de "Un cuento de Navidad, el musical".

Para Adal, hacer este personaje es uno de sus sueños hechos realidad, pues recuerda que desde los 17 años quería protagonizar esta obra, escrita por Charles Dickens.

"Tengo que estar agradecido, porque siempre le pido las cosas (a Dios) y me las cumple, y ésta es una", dice el también conductor.

Mientras lo maquillan para lograr el aspecto avejentado de su rostro, no para: manda mensajes, responde llamadas, solicita corregir cosas de su vestuario... porque para Ramones el verdadero momento de darle paso al señor Scrooge es antes de salir a escena.

"Te empieza a caer el 20 del personaje cuando ya estás vestido y cuando comienzan a dar la segunda llamada, pues ya estás cerca del escenario y escuchas el murmullo de la gente, ves a compañeros que están vocalizando o a alguien que dice: ´¿sí es la entrada por aquí?´, es cuando te come el nervio".

Ese momento para él es de concentración total, evita hablar con la gente a su alrededor y en su cabeza repasa cosas, como si tiene su utilería a la mano. Incluso, no quiere saber cuándo su familia ya está en su butaca, porque no desea que lo saquen de la convención de ese mundo de ficción al que está por entrar a la "tercera llamada".

"El trabajo de uno es ser un mentiroso profesional, y la otra parte es ´¿de dónde construyó el personaje de Scrooge?´ Porque uno podría decir, ´es un viejo gruñón y ya´, pero es descubrir que cuando duda le tiembla la mano, por ejemplo. Podrían pensar que a partir de la cuarta fila ya no van a ver que muevo la mano, pero yo la siento".

Adal dice que ama usar la imaginación porque, aunque se asome a una ventana que da a una pared, él tiene que visualizar que sí ve un paisaje: "Es hermoso, te remontas a tus juegos de chavo, porque hubo quienes crecieron y ya no quisieron jugar, pero los que estamos aquí (en la obra) sí queremos".

¿CÓMO HACE A SCROOGE?

UN VIEJO CONOCIDO

Han pasado tan sólo 20 minutos, pero Adal ya luce arrugas y cabello cano. El también conductor explica que ahora este proceso es mucho más fácil, pues ya tienen la experiencia de dos años atrás. La primera vez que estuvo en esta obra fue en 2019 para una función especial en Monterrey, y el año pasado, que tuvo su estreno oficial.

"Ya está creada la caracterización, entonces voy confiado a escena; ahora es simplemente volver a practicar. La primera vez, cuando investigamos cómo hacer a Scrooge, ese día nos tardamos un poco más de una hora".

Fueron dos tardes de quitar y poner maquillaje, recuerda Ramones, hasta que él quedó a gusto con la creación de la maquillista; aunque ahora está más feliz con la caracterización actual, porque este anciano luce mucho menos descuidado que esa primera vez.

Mientras explica esto se pone un saco, un abrigo, una bufanda y un sombrero de copa que le da el toque final a su caracterización.

Aunque Adal es muy ordenado, al momento de darle los últimos detalles a Scrooge no encuentra su reloj, pero se repite a sí mismo: "No importa, no es tan necesario".