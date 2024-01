Se pasa de lista María Conchita Alonso

Ciudad de México .- Hugo Mejuto, productor del espectáculo "GranDiosas", habla públicamente de la deuda que María Conchita Alonso tiene con él, pues luego de que tuvieran algunas diferencias, la cantante cubana no regresó el pago que le entregó por adelantado por su participación del show que, finalmente, no se concretó, sin embargo, el empresario asegura que no le pide que le regrese el dinero, sino que cumpla con su compromiso laboral, sobre todo, porque la audiencia la quiere ver arriba del escenario.

En una entrevista con Berenice Ortiz, el productor confesó que borró la publicación en sus redes sociales, donde hacía un llamado a la intérprete de "Acaríciame", para que regresara el dinero que le debe porque así se lo pidió su abogado, quien le indicó que debía guardar discreción, debido a que ya está en proceso una demanda por incumplimiento de contrato.





EN PROCESO

"Yo cometí la imprudencia, dice mi abogado, de ponerlo en redes sociales, lo puse de buena onda, lo escribí porque me tiene bloqueado hasta del aire, lo puse y después me habló mi abogado, me dijo: ´Hey, bájalo, si estamos en trámites legales´", contó.

Además, Mejuto no quiso entrar en detalles acerca de la cantidad de dinero que entregó a Alonso como anticipo, precisamente, porque el proceso legal en que se encuentra se lo impide, aunque destacó que si la cantante está dispuesta a cumplir, el escenario de "GranDiosas" aún tiene las puertas abiertas para recibirla, sobre todo, porque aclaró que no se trata de un problema personal, sino de diferencias laborales que pueden tener solución.

"Sigue teniendo la puerta abierta María Conchita Alonso a ´GranDiosas´, que venga y cante, miren, el final feliz es bien fácil, es venir, hay que cumplir", expresó.





QUIEREN QUE CUMPLA

Reconoció que los problemas con la cubana tuvieron lugar desde hace mucho tiempo, sin embargo, siguió convocándola para presentarse en el show porque era muy solicitada por el público y, para él, lo importante es complacer a la audiencia y que el espectáculo sea bien recibido, como sucedió a lo largo de los 14 años en que ha estado en cartelera.

"Trato de no tomar nada personal, yo trabajo para el público, y si el público me está diciendo (que quiere ver) a María Conchita, mi trabajo y mi labor es esa, poner a quien el público quiere ver, yo no trabajo para mí, no es una invitación para ir al cine o para comer, o para cenar, es una invitación del escenario del público, entonces siempre serán bienvenidas", precisó.





LA INCONFORMIDAD

El productor también confió a la prensa el motivo del por qué María Conchita argumentó que no se presentaría en el show, pues la cantante escribió en sus redes que se salía del proyecto debido a que, no había terminado de autorizar la imagen con que era presentada en los carteles que difundían el espectáculo.