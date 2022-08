Acusan a Fred Savage de acoso y agresión sexual

De acuerdo con The Hollywood Reporter, las mujeres enviaron una queja formal a Disney, propietaria de ABC, en febrero pasado, y posteriormente hablaron con un ejecutivo de recursos humanos que rápidamente expulsó a Savage, protagonista de la serie clásica original, del set e inició una investigación profunda.

El pasado 7 de mayo, se dio a conocer por vez primera la noticia de que Savage había sido despedido de la producción, algo que fue confirmado por un portavoz, citando "acusaciones de conducta inapropiada".

Una de las mujeres le dijo a The Hollywood Reporter que la personalidad de Fred Savage, de 46 años, cambiaba constantemente de amigable a oscura en un instante

"Cuando me hizo a un lado varias veces cuando me acosaba verbalmente, sus ojos se apagaban, pero luego parecía que pulsaba un interruptor y ahí estaba Fred Savage", detalló una de las víctimas.

Otra mujer, que dice que formó una amistad con Savage antes de ser despedida abruptamente, dijo que él le hizo insinuaciones no deseadas después de que ella se uniera al equipo en una noche de fiesta.

"Puso su boca sobre la mía con mucha fuerza. Luego intentó agarrar la parte superior de mis pantalones. Lo aparté... Luego puso su boca sobre la mía otra vez, tomó mi mano y tiró de ella hacia el área de su ingle. Yo estaba tirando hacia atrás. Se detuvo muy enojado", señaló otra víctima.

Fred Savage se defiende ante las acusaciones

Ante las acusaciones del grupo de mujeres, el actor Fred Savage lanzó un comunicado de prensa, donde dice sentirse devastado por los señalamientos y asegura que dichos altercados nunca ocurrieron.

"Desde que tenía seis años, he trabajado en cientos de escenarios con miles de personas y siempre me he esforzado por contribuir a construir un entorno de trabajo inclusivo, seguro y de apoyo", puntualizó Savage. "Es devastador saber que hay compañeros de trabajo que sienten que no he alcanzado estos objetivos".

"Si bien se informan algunos incidentes que absolutamente no ocurrieron ni podrían haber ocurrido, cualquier persona que se sienta herida u ofendida por mis acciones es una persona a tomar en cuenta. Trabajaré para abordar y cambiar cualquier comportamiento que haya afectado negativamente a alguien, ya que nada en este mundo es más importante para mí que ser un compañero de trabajo, amigo, esposo, padre y persona que me brinde apoyo".

El reinicio de Los Años Maravillosos se estrenó en ABC en septiembre de 2021 y tras su éxito con la audiencia, se renovó para una segunda temporada en mayo pasado. Fred Savage apareció en la serie original considerada de culto, de 1988 a 1993, hasta que cumplió los 17 años.

El pasado turbio de Fred Savage

Esta no es la primera vez que Fred Savage tiene problemas similares: Vanity Fair informó que él y su coprotagonista en la serie original, Jason Hervey, fueron demandados por la diseñadora de vestuario Monique Long en 1993, quien los acusó de acoso verbal y físico.

Fred Savage también enfrentó acusaciones de mala conducta en 2018, cuando un miembro del equipo que trabajaba con él en la sitcom The Grinder lo acusó de agresión e intimidación. Savage negó las afirmaciones y una investigación realizada por 20th Century Fox Television lo absolvió.

Younjoo Hwang, una diseñadora de vestuario que trabaja en el mismo programa, presentó acusaciones de agresión, acoso de género y discriminación de género contra Savage. Hwang también afirmó que el presunto comportamiento de Savage era bien conocido, pero no cumplió con la denuncia por temor a "no volver a trabajar nunca más en esta industria".