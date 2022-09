Dicen abogados de Ricky que nuevas acusaciones son falsas

De acuerdo con varios medios y agencias informativas, el presunto denunciante es, de nueva cuenta, el sobrino de Ricky Martin.

Dennis Yadiel Sánchez Martin, su nombre real, fue demandado recientemente por Ricky Martin por 20 millones de dólares por intento de extorsión debido a señalamientos previos del mismo carácter, que tuvieron que ser desestimados.

"Intenta esparcir sus mentiras de nuevo", señaló José Andréu Fuentes, representante legal de la estrella pop, a diversos medios, sobre la denuncia, presentada en una estación policial en San Juan, Puerto Rico.

Tras darse a conocer esta segunda noticia, una persona que no estaba autorizada a hablar sobre el caso aseguró que la denuncia no lleva automáticamente a un arresto, porque el presunto incidente no fue reciente, según la agenda AP. Añadió que la Policía investigará y determinará si la presentación de cargos está justificada.

Previamente, en julio, Dennis Yadiel pidió una orden de alejamiento contra Ricky Martin, pero un juez archivó la causa posteriormente luego de que el joven admitiera bajo juramento que nunca había sido agredido sexualmente por el cantante.

El jueves pasado, los abogados del cantante presentaron una demanda contra el sobrino, a quien describieron como "desajustado". Lo acusaron de extorsión, hostigamiento malicioso, abuso de la ley y daños.